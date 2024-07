Zakazane słowa w SMS-ach. Gdy je zobaczysz, od razu usuwaj

Przestępcy internetowi chwytają się desperackich sposobów, by obejść blokady wiadomości SMS. Coraz częściej treści wiadomości wyglądają jak pisane w stanie upojenia. To jednak celowe działanie.

Czy przestępcy coraz gorzej radzą sobie z polskim? CERT Polska pokazał przykład wysyłanego przez oszustów SMS-a, którego treść wydaje się mocno podejrzana:

maamoo… napiszz doo mnie teraz na waahh tsappa nowy +48-507559067 ten.

Problemy ze znajomością języka polskiego? A może pisanie wiadomości w stanie głębokiego upojenia alkoholowego? Choć obie opcje wydają się prawdopodobne, w tym przypadku tak nie jest – to przemyślana taktyka przestępców. Jak wyjaśnia CERT Polska, to wzorce blokowanych wiadomości zmuszają oszustów do takiej gimnastyki.

W cytowanej wiadomości przestępcy próbują ukryć frazy stosowane w atakach przez SMS. „Mamo, napisz do mnie”, „na WhastApp”, „nowy numer” – to słowa kluczowe pojawiające się w atakach metodą „na dziecko”. Oszust podszywa się pod syna lub córkę ofiary, pisząc, że stary telefon uległ zniszczeniu, jest już nowy numer, ale potrzebna jest pomoc finansowa. W nowej konwersacji na WhastApp udający dziecko przestępca wyłudza spore sumy np. przez BLIK. Na tę sztuczkę nabrało się już wielu Polaków.

To się jednak skończyło, gdy operatorzy zaczęli blokować wiadomości smishingowe na podstawie listy wzorców tworzonej przez CERT Polska działający w strukturach NASK. Tworzenie takich wzorców umożliwiła przyjęta w zeszłym roku ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Listy wzorców tworzone są dzięki zgłoszeniom na numer 8080, gdzie można wysyłać wszelkie próby oszustw SMS – próby wyłudzeń czy podszywanie się pod innych nadawców. Jak widać, przynosi to efekty, bo przestępcy muszą stawać na głowie, by rozciągnąć swoje sidła. Tym razem się też nie udało.

Dlatego pamiętajcie, żeby przesyłać do nas wszystkie próby oszustwa. W ten sposób chronicie innych! A my tworzymy wzorce

– apeluje CERT Polska.

Wiadomości SMS pisane z błędami jak w cytowanym przykładzie mogą nawet uwiarygodniać historię przedstawianą przez oszustów. Tak mógł napisać też ktoś w stresie, w pośpiechu, po wypadku albo innym nieprzyjemnych zdarzeniu, gdy potrzebna jest pomoc rodziny. Zawsze więc trzeba zachowywać czujność i w razie wątpliwości – zadzwonić lub skontaktować się najpierw na stary numer.

Źródło zdjęć: Shutterstock, CERT Polska

Źródło tekstu: CERT Polska, opracowanie własne