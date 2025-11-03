NFZ zwraca pieniądze za leki? Wyjaśniamy

Ledwo zaczął się listopad, a przestępcy ruszyli z nową kampanią phishingową. CyberRescue ostrzega, że na skrzynki wielu Polaków trafiają fałszywe wiadomości, wyglądające jak oficjalne komunikaty Narodowego Funduszu Zdrowia. W treści pojawiają się Informacje o „zwrocie kosztów za zakup leków”. W czasach nieustannie rojących cen w aptekach taka obietnica może zachęcać do kliknięcia. W rzeczywistości to klasyczny phishing – pułapka zaprojektowana tak, żeby wyłudzić dane osobowe i numery kart płatniczych.

W treści fałszywego mejla znajduje się link do rzekomej strony NFZ z formularzem „przetwarzania wniosku o zwrot kosztów” i instrukcją szybkiego odbioru środków. Oszuści nakłaniają do wpisania informacji, takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania adres e-mail i numer telefonu, a w kolejnym kroku – pełnych danych karty płatniczej.

To klasyczny sposób na wyciągnięcie ważnych danych. CyberResuce przestrzega, że jeśli użytkownik poda te informacje, z jego konta mogą zacząć znikać pieniądze. Dodatkowo, po uzyskaniu danych osobowych oszuści wykorzystują je do przeprowadzania kolejnych, jeszcze bardziej spersonalizowanych ataków.