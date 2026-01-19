Przejęli konta lekarzy i wystawiali podrobione recepty

Recepty wystawiali w trybie pro familia

Działalność grupy obejmowała okres od 21 września 2024 roku do 5 czerwca 2025 roku. Przestępcy najpierw pozyskiwali dane lekarzy z uprzednich wycieków danych, a następnie zakładali na ich podstawie fikcyjne rachunki bankowe. Wykorzystując usługi bankowości elektronicznej, generowali certyfikaty umożliwiające logowanie do portalu gabinet.gov.pl, systemu służącego do wystawiania elektronicznych recept.

Recepty były wystawiane wyłącznie w trybie pro familia (tryb przeznaczony dla członków najbliżej rodziny) na osoby z nadanym nr PESEL, które jak ustalono nie były tego świadome.

Przestępcy sprzedawali nielegalnie pozyskane recepty przez komunikatory internetowe

Sfałszowane recepty były następnie sprzedawane na komunikatorach internetowych oraz realizowane na terenie aptek w całym kraju. W ten sposób do obiegu trafiło kilkaset opakowań leków o działaniu odurzającym, które były również dystrybuowane do innych krajów Unii Europejskiej.

Na liście leków znalazły się takie preparaty jak Xanax, Oxycontin i Oxydolor oraz Nasen. A więc produkty zawierające w swoim składzie substancje czynne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz.U. z 2022 poz. 1665).

Podejrzanym grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności

Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani w postępowaniu przygotowawczym, obecnie zaś wobec wszystkich oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, a 5 z nich złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

Jak ustaliła Policja, osoby związane z działalnością grupy przestępczej brały również udział w odrębnych grupach związanych z popełnianiem oszustw na tzw. „członka rodziny”, prowadzeniem ataków typu BEC - Business Email Compromise na szkodę polskich podmiotów gospodarczych oraz pozyskiwaniem i sprzedażą rachunków bankowych oraz kont na giełdach kryptowalutowych. Zebrane materiały zostały włączone do odrębnego postępowania.