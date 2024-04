Google Chrome z istotną zmianą. Od razu to włącz

Kilka tygodni temu pisaliśmy o bardzo niebezpiecznym ataku, dzięki któremu cyberprzestępcy mogli z łatwością dostać się na nasze konta. Wystarczyło, że wykradną z naszego komputera ciasteczka. Mogły być nawet przeterminowane. Na szczęście Google szybko zareagował i ma już gotowe rozwiązanie.

To nowe rozwiązanie to Device Bound Session Credentials (DBSC). Polega ono na kryptograficznym powiązaniu uwierzytelniających plików cookie z naszymi urządzeniami. Włączenie tej funkcji sprawi, że proces uwierzytelniania będzie powiązany z konkretną parą kluczy, wygenerowaną przy użyciu TPM (Truste Platform Module).

Mają one być bezpiecznie przechowywane na urządzeniu i nie da się ich eksfiltrować, więc nawet w przypadku kradzieży ciasteczek będą dla atakującego bezużyteczne.

Wiążąc sesje uwierzytelniania z urządzeniem, DBSC ma na celu zakłócenie kradzieży plików cookie, ponieważ eksfiltracja tych plików cookie nie będzie już miała żadnej wartości. Uważamy, że znacznie zmniejszy to wskaźnik skuteczności złośliwego oprogramowania do kradzieży plików cookie. Atakujący będą zmuszeni do działania lokalnie na urządzeniu, co sprawi, że wykrywanie i usuwanie zagrożenia będzie bardziej skuteczne, zarówno w przypadku oprogramowania antywirusowego, jak i urządzeń zarządzanych przez przedsiębiorstwa