Jeden SMS i możesz stracić wszystko. To perfidna pułapka

Większość osób już raczej zdaje sobie sprawę, że wiadomości SMS o konieczności dopłacenia do paczki to oszustwo. Jednak cyberprzestępcy poszli o krok dalej. W nowej metodzie starają się uśpić czujność ofiary. W ten sposób próbują wyłudzić wrażliwe dane.

Oszustwo na zaufanie

O nowym rodzaju oszustwa napisały amerykańska policja oraz FBI. Tym razem zaczyna się ona od wysłania wiadomości z zaproszeniem na spotkanie biznesowe, wizytę u lekarza lub spotkanie ze znajomymi. Co ważne, wiadomość zaczyna się od imienia innego niż nasze. Oszuści liczą, że to zauważymy i zainicjujemy kontakt, pisząc np. o pomyłce.

Jeśli to zrobimy, to po chwili dostaniemy drugiego SMS-a, który przeprasza za pomyłkę, ponieważ poprzednia wiadomość została wysłana na zły numer.

Co w tym podejrzanego? Na razie nic. Rzecz w tym, że oszuści w ten sposób nawiązują kontakt, który starają się podtrzymać. Próbują nakłonić ofiary do dalszej, całkowicie przyjacielskiej rozmowy. W niektórych przypadkach mogą próbować po czasie nawiązać nawet romantyczną relację. Wszystko po to, aby uśpić czujność swojego celu.