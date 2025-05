Wybuchy telefonów na całym świecie przerażają użytkowników. Czy słusznie?

Smartfony wybuchają rzadko, ale jest zwykle o tym głośno

- Szczecin, kwiecień 2025: W Szkole Podstawowej nr 23 doszło do wybuchu baterii w starym telefonie komórkowym podczas zabawy uczniów. Jeden z chłopców rzucał i kopał telefonem, co doprowadziło do rozszczelnienia akumulatora i jego samozapłonu. W wyniku zadymienia poszkodowanych zostało 26 uczniów w wieku 9–14 lat, z czego cztery osoby trafiły do szpitala z objawami zatrucia dymem. Na miejscu interweniowało sześć zespołów ratownictwa medycznego.