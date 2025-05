Chcesz 700 zł? Sprawdź, co musisz zrobić

Sprzęt

Od dziś, 6 maja 2025 roku, miłośnicy nowinek technologicznych mają dobrą okazję, by stać się posiadaczami smartfonów z serii Oppo Reno13 5G i jednocześnie zyskać atrakcyjny zwrot gotówki. Producent przygotował specjalną ofertę cashback, w ramach której można otrzymać czek BLIK o wartości do 700 zł. Promocja potrwa do 28 maja tego roku i obejmuje zakupy w wybranych sklepach stacjonarnych oraz internetowych.