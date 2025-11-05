40 mln osób pobrało aplikacje z Google Play. Teraz mają kłopot
W Sklepie Play dostępnych było mnóstwo szkodliwych aplikacji, które łącznie zostały pobrane ponad 40 mln razy — wynika z najnowszego raportu. Dla użytkowników to duży problem.
Raport opublikowała firma Zscaler. Szkodliwe aplikacje miały być dostępne w Google Play od czerwca 2024 roku aż do maja 2025 roku. W tym czasie zostały pobrane ponad 40 mln razy. W analogicznym okresie firma zanotowała aż o 67 proc. większą aktywność związaną z aktywnością programów typu malware, spyware oraz bankowych trojanów.
Malware w Google Play
Firma Zscaler już w zeszłym roku informowała o 200 szkodliwych aplikacjach, które przedostały się do Google Play. Aktualnie lista zawiera już 239 pozycji, które zostały w sumie pobrane około 42 mln razy. Już nie są dostępne w sklepie Androida, a ich użytkownicy zostali poinformowani o zagrożeniu. Nie zmienia to faktu, że ich dane mogły już powędrować na serwery oszustów, a to może oznaczać spore kłopoty.
Eksperci zauważyli też znaczący wzrost zagrożenia w 2025 roku. Liczba nieautoryzowanych transakcji, dokonanych za pomocą bankowych trojanów, wzrosła aż do 4,89 mln, czyli około 3 proc. rok do roku. Poza tym dwukrotnie wzrosła aktywność programów typu adware. Z kolei oprogramowanie spyware jest aż o 220 proc. bardziej aktywne niż w zeszłym roku.
Wśród najpopularniejszych programów typu malware znajdują się:
- Anatsa — rozwijana od 2020 roku, systematycznie przedostaje się do Sklepu Play. Aktywna niemal na całym świecie.
- Void (Vo1d) — atakuje przede wszystkim odtwarzacze multimedialne z AOSP (Android Open Source Project). Odpowiedzialna za około 1,6 mln infekcji na całym świecie.
- Xnotice — to oprgramowanie typu RAT (Remote Access Trojan). Atakuje przede wszystkim szukających pracy w branży paliwowej.
Dane tylko pokazują, że na użytkowników smartfonów czyha coraz więcej zagrożeń. Chociaż część szkodliwych aplikacji była dostępna w Google Play, to nadal jest to znacznie bezpieczniejsza platforma niż instalowanie appek z nieznanych źródeł.