28 złośliwych rozszerzeń dla Chrome i Edge - usuń je jak najszybciej

Badacze odkryli rozszerzenia ze złośliwym kodem, które stworzono w formie rozszerzeń dla przeglądarek Edge i Chrome. Zostały zainstalowane przez 3 miliony osób - czy jesteś jedną z nich?

Informacje o szkodliwych rozszerzeniach pochodzą od doskonale znanego producenta oprogramowania antywirusowego, firmy Avast, która współpracowała w celu ich wykrycia z firmą CZ.NIC. W ciągu ostatniego miesiąca przeanalizowano tysiące rozszerzeń dla dwóch najpopularniejszych przeglądarek świata i oznaczono te, których kod zawierał złośliwe elementy. Czyli jakie? Takie, które wykazywały się szkodliwym działaniem, jak przekierowywanie na strony wykradające dane, wyświetlające złośliwe reklamy czy też przesyłające na serwer twórcy informacje o odwiedzanych stronach oraz aktywności online użytkownika.

W przypadku przekierowań na strony phishingowe cyberprzestępca zarabiał na takich odwiedzinach - a biorąc pod uwagę liczbę tych przekierowań, eksperci doszli do wniosku, że był to bardzo opłacalny biznes. Avast przekazał informacje o szkodliwych rozszerzeniach zarówno do Google, jak i Microsoftu. A jeśli masz któreś z poniższych, doradzamy jak najszybsze odinstalowanie.

Szkodliwe wtyczki dla Chrome:

Direct Message for Instagram

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram Direct Message

Downloader for Instagram

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Zoomer for Instagram and FaceBook

VK UnBlock. Works fast.

Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.

Upload photo to Instagram

Spotify Music Downloader

The New York Times News

Szkodliwe wtyczki dla Edge:

Direct Message for Instagram

Instagram Download Video & Image

App Phone for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Volume Controller

Stories for Instagram

Upload photo to Instagram

Pretty Kitty, The Cat Pet

Video Downloader for YouTube

SoundCloud Music Downloader

Instagram App with Direct Message DM

Zobacz: Google Android: Skasuj te aplikacje, zanim będzie za późno!

Zobacz: Najbardziej szkodliwe i najszybsze wirusy komputerowe w historii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pexels

Źródło tekstu: Techspot