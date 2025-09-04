Apple szykuje rewolucję. To ma być ChatGPT i wyszukiwarka w jednym

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Apple pracuje nad nowym narzędziem, napędzanym za pomocą sztucznej inteligencji. Firma z Cupertino chce stworzyć mechanizm, który będzie jednocześnie trochę jak ChatGPT, a trochę jak wyszukiwarka Google.

Nowość Apple

Firma Apple pracuje nad nowym systemem o nazwie kodowej World Knowledge Answers, który ma zostać zintegrowany z asystentem głosowym Siri. Ma to być odpowiedź na rosnącą konkurencję na rynku sztucznej inteligencji.

Siri będzie odpowiadać

Obecnie, gdy Siri nie potrafi odpowiedzieć na złożone pytanie, przekierowuje zapytanie do ChatGPT. Ta integracja pojawiła się wraz z premierą Apple Intelligence w ubiegłym roku.

Nadchodzące narzędzie, określane przez niektórych menedżerów jako "silnik odpowiedzi", ma w przyszłości trafić również do przeglądarki Safari i wyszukiwarki systemowej Spotlight. Apple planuje udostępnić mechanizm do wyszukiwania w sieci, oparte na sztucznej inteligencji, w przyszłym roku.

Według raportu Bloomberga, celem jest, aby Siri i systemy operacyjne Apple stały się miejscem, w którym użytkownicy mogą szukać informacji z całego internetu, podobnie jak w ChatGPT czy w AI Overviews w wyszukiwarce Google. Nowe narzędzie ma również przetwarzać zarówno tekst, jak i obrazy, a także oferować funkcję podsumowywania wiedzy, podobną do rozwiązania Google.

Apple ma ambitny plan