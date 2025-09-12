Apple A19 Pro pokonał flagowego Ryzena w teście syntetycznym

A dokładniej o teście jednowątkowym w Geekbench 6. Apple A19 Pro, znany z iPhone 17 Pro uzyskał w nim rekordowe 3895 punktów. Tym samym wyprzedził on poprzednika o 11%. Przy okazji zostawił daleko w tyle Snapdragona 8 Elite. Procesor Apple w tym teście wyprzedził konkurenta aż o 36%. Największe wrażenie robi jednak to, że AMD Ryzen 9 9950X przegrywa z nim aż o 11,8%. Co zabawniejsze, w tyle zostaje także Apple M4, który z mobilnym procesorem przegrał o 5,3%.

Apple A19 Pro liderem wydajności… jednego rdzenia

Czy to oznacza, że procesor w iPhone zjada na śniadanie nawet potężne konstrukcje znane z wydajnych PC? Oczywiście… że nie. Mowa tu tylko o pojedynczym teście skupionym na wydajności jednego rdzenia. Ryzen 9 9950X ma na wyposażeniu 12 wydajnych rdzeni. Natomiast Apple A19 Pro dysponuje tylko dwoma wydajnymi rdzeniami. Te oferują wybitne osiągi i pracują z częstotliwością 4,26 GHz. Pozostałe 4 to rdzenie energooszczędne.

Obecnie zaś aplikacje, zwłaszcza na PC tworzy się z myślą o pracy z wieloma rdzeniami i wątkami. Tym samym wyniki procesora z flagowego iPhone są wybitne. Jednak głównie dlatego, że producentom deskoptowych układów zależy na zmieszczeniu na krzemie jak największej liczby wydajnych rdzeni, a nie stworzenie dwóch o bardzo wysokiej wydajności.