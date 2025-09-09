InPost odetnie cię od aplikacji, o ile tego nie zrobisz

Użytkownicy aplikacji InPost Mobile muszą szykować się na zmiany. Firma zapowiedziała, że za kilka miesięcy obowiązkowa stanie się dodatkowa weryfikacja, bez której korzystanie z appki nie będzie możliwe.

InPost wymaga weryfikacji

InPost zapowiedział, że od 28 lutego 2026 roku obowiązkowe stanie się korzystanie z dwustopniowej weryfikacji. Taka opcja jest już dostępna teraz, ale tylko jako opcja. Od wyznaczonej daty będzie to obowiązek. Oznacza to, że nie tylko będziemy musieli podać numer telefonów, ale również adres e-mail, nawet jeśli kody weryfikacyjne będą wysyłane na telefon.

Na tym jednak nie koniec. InPost zapowiedział też podobną zmianę w przypadku aplikacji InPost Pay. Rzecz w tym, że nowi użytkownicy, którzy zaczną z niej korzystać po 23 września 2025 roku, od razu będą musieli obowiązkowo korzystać z dwustopniowej weryfikacji.