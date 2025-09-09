InPost odetnie cię od aplikacji, o ile tego nie zrobisz
InPost zapowiedział zmiany w swojej aplikacji mobilnej. Już niedługo obowiązkowa stanie się dodatkowa weryfikacja. Bez tego nie da się korzystać z InPost Mobile.
Użytkownicy aplikacji InPost Mobile muszą szykować się na zmiany. Firma zapowiedziała, że za kilka miesięcy obowiązkowa stanie się dodatkowa weryfikacja, bez której korzystanie z appki nie będzie możliwe.
InPost wymaga weryfikacji
InPost zapowiedział, że od 28 lutego 2026 roku obowiązkowe stanie się korzystanie z dwustopniowej weryfikacji. Taka opcja jest już dostępna teraz, ale tylko jako opcja. Od wyznaczonej daty będzie to obowiązek. Oznacza to, że nie tylko będziemy musieli podać numer telefonów, ale również adres e-mail, nawet jeśli kody weryfikacyjne będą wysyłane na telefon.
Na tym jednak nie koniec. InPost zapowiedział też podobną zmianę w przypadku aplikacji InPost Pay. Rzecz w tym, że nowi użytkownicy, którzy zaczną z niej korzystać po 23 września 2025 roku, od razu będą musieli obowiązkowo korzystać z dwustopniowej weryfikacji.
Zmiana nie powinna dziwić. Dwustopniowa weryfikacja jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony konta. Jeśli ktoś pozna nasze dane logowania to i tak nie będzie w stanie dostać się na konto bez dodatkowego kodu.