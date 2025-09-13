Zdjęcia Google czeka rewolucja. Nie poznasz aplikacji

Material 3 Expressive to nowy styl Androida, wprowadzany przez Google równolegle z Androidem 16, jednak nie we wszystkich aplikacjach od razu. AssembleDebug z portalu Android Authority dokonał analizy pliku APK nowej wersji (7.45) Zdjęć Google i aktywował ukryte, nowe funkcje. Pozwoliło to odkryć, że odświeżony interfejs zawita także do systemowej galerii Androida. To dobra wiadomość, bo choć Zdjęcia Google obrastają w nowe funkcje, to jednak wizualnie trochę odstraszają, a interfejs nie przystaje do dzisiejszych oczekiwań.

Material 3 Expressive w Zdjęciach Google widać przede wszystkim w odświeżanym widoku albumów. Zmiany obejmują układ i typografię – większą czytelność okładek albumów oraz nowy sposób prezentacji tytułów, które są teraz wyrazistsze, większe i wyśrodkowane. Dotąd tytuł albumu znajdował się w lewym dolnym rogu okładki – po modernizacji będzie bardziej rzucał się w oczy, zgodnie z filozofią Material 3 Expressive.

fot: Android Authority

Z analizy APK wynika także, że oprócz zmian w tytule okładki albumu, Google zmieni również menu z trzema kropkami. Do menu dodano opcje „Odtwórz najważniejsze momenty” oraz „Przesyłaj na”. Przycisk „Odtwórz najważniejsze momenty” będzie też widoczny w prawym górnym rogu okładki. Są też inne, drobne zmiany – funkcja sortowania z głównego widoku albumu została usunięta i teraz dostępna będzie wyłącznie podczas edycji albumu. Przycisk komentarzy przesunięto na dolny pasek aplikacji. Na tym się zapewne nie skończy, a wszystko ma zapewnić większą wygodę korzystania z aplikacji.