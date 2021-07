Upadł ostatni bastion. Mozilla Firefox 90 w końcu porzuci FTP

Niedługo FTP będziemy wspominać tak samo, jak Telnet, Tucows.com i dzwonienie na numer 202122. Przestarzały protokół przesyłania plików zostanie usunięty z ostatniej z przodujących przeglądarek: z Firefoxa.

Mozilla poinformowała, że Firefox przestanie obsługiwać protokół FTP (File Transfer Protocol), jeszcze w 2015 roku. Powodem jest bezpieczeństwo – FTP nie ma szyfrowania i nie trzeba się nawet starać, by podsłuchać połączenie, wykraść dane logowania, plik albo nawet zmodyfikować treść w locie.

Usunięcie FTP z przeglądarki jednak nie jest zadaniem, które można odhaczyć w jeden dzień po zakomentowaniu kilku funkcji w kodzie. Trzeba było poczekać, aż użytkownicy oswoją się z myślą, że ten niezabezpieczony protokół nie będzie działać w ich przeglądarce. Udostępniający treści zaś muszą zapewnić bezpieczniejszą alternatywę, by nikt nie został na lodzie bez ważnych plików. Pandemia COVID-19 i masowe przejście na pracę zdalną na pewno w tym nie pomogły.

Ten moment jest coraz bliżej. Mozilla zapowiedziała, że FTP zostanie usunięty z Firefoxa w wersji 90. Warto przypomnieć, że FTP jest domyślnie wyłączony od kwietnia, gdy został wydany Firefox 88, ale wciąż tam jest. W każdym razie użytkownik nie musi nic robić – FTP zniknie z jego przeglądarki po automatycznej aktualizacji.

Mozilla działa w tym zakresie nieco wolniej niż konkurencja. Google Chrome nie ma FTP od kilku miesięcy, choć trzeba było nieco opóźnić usunięcie protokołu. Okazało się, że potrzebują go rzesze ludzi, którzy zaczęli pracować zdalnie z dnia na dzień w 2020 roku. Microsoft Edge również nie obsługuje FTP, ale do czerwca 2022 można jeszcze korzystać z Internet Explorera w tym celu. Safari nigdy nie obsługiwała FTP w pełni – można skorzystać z pobierania w ten sposób, ale Apple odradza i również stopniowo usuwa FTP ze swoich systemów.

Jeśli nadal chcesz korzystać z FTP, zachowaj ostrożność. Do przesyłania plików w ten sposób polecam zaś program FileZilla dla systemów desktopowych, dostępny na licencji open source. Na Androidzie to zadanie spełni otwartoźródłowy Ghost Commander, który możesz pobrać z Google Play za darmo. W App Store znajdziesz zaś niezłą apkę FTPManager. Jednak jeśli to możliwe, staraj się korzystać z protokołów szyfrowanych, na przykład SFTP.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mozilla

Źródło tekstu: Mozilla