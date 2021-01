Tucows.com wyłączona. To koniec epoki programów shareware

Strona Tucows.com została wyłączona. To koniec pewnej epoki w historii programów komputerowych.

Kto miał komputer w latach dziewięćdziesiątych XX wieku lub w kolejnej dekadzie, na pewno tę stronę odwiedził. Nie raz i nie dwa. Tucows.com (The Ultimate Collection of Winsock Software) powstała w 1993 roku jako część BBS (bulletin board system) na komputerze biblioteki we Flint (Michigan). Celem jej istnienia było rozpowszechnianie oprogramowania na licencji shareware, a także triali i programów darmowych. Przewagą Tucows nad innymi kanałami dystrybucji była prostota. To tam komputerowe żółtodzioby mogły znaleźć przydatne programy bez gimnastyki intelektualnej z niezrozumiałymi narzędziami FTP.

Strona szybko rozrosła się do rozmiaru znanego na całym świecie repozytorium programów. Były tu programy dla Windowsa 95 i 98, Macintosha, Windowsa 3.11, Windowsa NT, a potem także aplikacje na telefony z Javą i dla PDA, OS/2, Linuxa i innych. Ponieważ wychowałam się na północy kraju, zwykle odwiedzałam jej mirror na serwerach TASK (Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa), ale były też inne kopie na terenie naszego kraju.

To tu można było znaleźć skanery antywirusowe, klienty IRC-a, Telnetu, dialery do obsługi modemów, triale programów graficznych, instalatory WinRAR, WinZIP, The Bat i innych legend tego okresu.

Strona Tucows.com nie miała istnieć po wsze czasy. Jej twórcy spodziewali się, że ten biznes w końcu przestanie się opłacać. Na ich oczach z dnia na dzień rosła potęga wyszukiwarek internetowych i łatwość publikowania własnych stron. Autor każdej małej aplikacji mógł stworzyć własną stronę, a znalezienie jej było łatwiejsze z dnia na dzień. Niemniej przez pewien czas Tucows.com była stroną, którą warto było mieć w zakładkach Netscape'a.

Tucows rejestruje domeny i buduje sieć światłowodową

Założyciele strony Tucows.com pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku podjęli serię decyzji strategicznych i przejęli kilka mniejszych firm, by odnaleźć się w nowych realiach… a nawet je tworzyć. Do Tucows należą obecnie podmioty zarządzające domenami i świadczące usługi SaaS (OpenSRS, Enom, EPAG, Hover), co czyni go drugim pod względem wielkości rejestratorem domen po GoDaddy. Ponadto jako Ting Internet firma buduje sieci światłowodowe w Ameryce Północnej i prowadzi usługi mobilne Ting Mobile.

Wieść o wyłączeniu katalogu programów Tucows.com zmusiła mnie do refleksji. Kiedy ostatnio odwiedziłam tę stronę? Nie licząc dziś… chyba w 2005 roku. Koledzy z redakcji również ją kojarzą, ale z konkretnymi wspomnieniami jest już gorzej. Większość z nas o tej stronie zapomniała.

Rozmowy o zamknięciu strony z programami toczyły się już wcześniej. Najpoważniej rozmawiano o tym w 2016 roku, co zaowocowało usunięciem reklam z Tucows.com i zmianą charakteru archiwum z komercyjnego na publiczne. Pojawiło się też spore ryzyko. Utrzymywanie 20-letniej strony to spore wyzwanie, a trzymanie tego kodu na serwerach jest zwyczajnie niebezpieczne. Dzisiejszy Tucows nie może sobie na takie zagrożenie pozwolić, dlatego zapadła decyzja o wyłączeniu archiwum.

Jednak Tucows.com wciąż będzie żyć na swój sposób. Cała jej zawartość została przeniesiona do zasobów Internet Archive.

