Twitter wyciąga rękę po więcej kasy. TweetDeck tylko dla wybranych

TweetDeck to przydatna aplikacja webowa, która pozwalała organizować treści z Twittera w kilku różnych kolumnach. Niezwykle wygodne było w niej to, że mogliśmy mieć kontrolę nad kilkoma kontami jednocześnie i to w pojedynczym widoku bez konieczności przelogowywania.

Czemu piszę w formie przeszłej skoro TweetDeck wciąż działa? Bo za chwilę przestanie, a przynajmniej dla tych, którzy nie chcą płacić Twitterowi.

Twitter nie tylko wymusił na wszystkich korzystanie z nowej wersji TweetDecka (do wczoraj działała jeszcze stara wersja), ale też znacząco ograniczy dostępność aplikacji. W przeciągu 30 dni będzie ona dostępna tylko dla zweryfikowanych użytkowników, czyli tych, którzy płacą miesięczny abonament Twiter Blue.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.



Some notes on getting started and the future of the product…