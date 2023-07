WhatsApp dostał super zmianę. Sprawdź ją u siebie

Właściwie WhatsApp dostał więcej niż jedną nowość, ale jeszcze nie wszystkie są dostępne w Polsce. No i nie wszystkie są świetne.

Najważniejsze jest to, że WhatsApp pozwala na edycję wysłanych wcześniej wiadomości, można więc poprawiać literówki albo cofnąć wysłanie informacji do niewłaściwej osoby. Ta nowość była zapowiadana przez Marka Zuckerberga i jest obecna w konkurencyjnych komunikatorach. Najpopularniejszy komunikator świata nie może zostać w tyle.

Warto tu dodać, że ta funkcja prawdopodobnie została włączona jeszcze w czerwcu u części użytkowników i jest wprowadzana stopniowo. Dopiero teraz możemy mieć jednak pewność, że dostaną ją wszyscy bez wyjątku – to tylko kwestia czasu. Wzmianka o niej znalazła się w oficjalnych opisach aplikacji w App Store i Google Play.

Z opisu wynika, że edycja wiadomości jest możliwa do 15 minut po jej wysłaniu. Jest to więc funkcja nastawiona na edycję pomyłek, a nie cofanie słów kilka godzin po kłótni. By uruchomić edycję wiadomości, trzeba przytrzymać „dymek”.

Druga świetna nowość to możliwość przesyłania filmów w wysokiej jakości, dostępna dla niektórych testerów. Przy wysyłaniu materiału wideo można wybrać, czy będzie to jakość standardowa, czy HD. Podobnie jak to było przy zmianie rozdzielczości przesyłanych zdjęć, tu również domyślnie jakość ustawiona jest na standardową, więc plik będzie mniejszy.

Odbiorcy również zostaną powiadomieni o tym, czy otrzymali duży plik. Ta funkcja ma uchronić osoby korzystające z drogich pakietów danych przed niespodziewanymi wydatkami.

WhatsApp z kanałami już ruszył

WhatsApp, prawdopodobnie wzorem Twittera, umożliwia „nadawanie” przez jedną osobę do wielu odbiorców. To jedno z narzędzi, które zapewne zainteresuje firmy, marki i osoby publiczne. Funkcja ta nazywa się „Kanały” i już można ją przetestować. Na razie jednak nie będzie dostępna w Polsce – jako pierwsze dostały ją Kolumbia i Singapur.

Kanały można wyszukiwać, jeśli tylko zostaną ustawione jako publiczne. Dla wszystkich widoczna będzie historia wiadomości z kanału – maksymalnie 30 dni. Osoby zapisane do kanału nie będą widziały danych założyciela. W przeciwieństwie do czatów grupowych, nie ma tu żadnego limitu liczby osób, które będą odbierać wiadomości z kanału.

WhatsApp na Windowsie odrzuci Electron

Jeśli używasz WhatsAppa na komputerze z Windowsem, czeka Cię przesiadka na nową wersję. Nie jest to zła wiadomość. Stara została napisana z użyciem modnego niegdyś frameworka Electron, który nie należy do oszczędzających zasoby. No i właściwie była to strona opakowana w okienko, a nie prawdziwa aplikacja. Wiązały się z tym różne problemy, ale na czele była wydajność poniżej oczekiwań.

Użytkownicy już dostają informację o tym, że starszy WhatsApp dla Windowsa nie jest wspierany. Nową, szybszą aplikację do prowadzenia rozmów znajdziesz w Microsoft Store. Jest tylko jeden problem – nie ma w niej jeszcze narzędzi dla biznesu. Firmy więc chwilowo muszą przesiąść się na wersję przeglądarkową lub mobilną.

Na Windows zmierza też możliwość prowadzenia rozmów wideo z maksymalnie 32 osobami zamiast 8. W Microsoft Store w kanale dla testerów już można znaleźć wersję komunikatora (2.2324.1.0) z nowym systemem wideorozmów. Co ciekawe, niektórzy użytkownicy mają możliwość zaproszenia 32 osób, a niektórzy tylko 16 – betatesty rządzą się swoimi prawami.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, WABetaInfo

Źródło tekstu: własne, WABetaInfo