TikTok "świadomie zagraża życiu". Francuski polityk żąda śledztwa
Francuski parlamentarzysta Arthur Delaporte, przewodniczący komisji parlamentarnej badającej wpływ TikToka na psychikę młodzieży, zwrócił się do prokuratury w Paryżu z żądaniem wszczęcia śledztwa karnego wobec platformy społecznościowej TikTok.
Francja: TikTok świadomie zagraża życiu
Powodem śledztwa są zarzuty, że platforma „świadomie zagraża życiu” swoich młodych użytkowników. Komisja powołana w marcu tego roku miała za zadanie zbadanie psychologicznych skutków korzystania z TikToka przez osoby poniżej 15. roku życia, a jej prace zostały oficjalnie zakończone wraz z publikacją wniosków i rekomendacji.
Parlamentarzysta Delaporte oznajmił, że w wyniku dochodzenia doszło do jednoznacznego wniosku, iż TikTok umyślnie naraża na szwank zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży.
Według niego, w grę mogą wchodzić przestępstwa karne, w tym „czynna pomocnictwo” oraz składanie fałszywych zeznań, ponieważ przedstawiciele TikToka rzekomo nie przyznawali się do znajomości problemów podczas przesłuchań.
Zachęta do samobójstwa
Sprawa nabrała rozgłosu po pozwie złożonym w 2024 roku przez siedem rodzin, które oskarżyły platformę o umożliwianie dzieciom dostępu do treści zachęcających do samobójstwa i innych niebezpiecznych zachowań.
Wśród rekomendacji komisji znalazła się propozycja zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15 lat oraz wprowadzenia ograniczeń czasowych dla starszych użytkowników w wieku 15–18 lat, w tym blokady dostępu w godzinach nocnych od 22:00 do 8:00.
W ostatnich latach wiele krajów wprowadziło lub rozważa regulacje ograniczające dostęp do platform dla niepełnoletnich. Przykładowo, prezydent Francji Emmanuel Macron w czerwcu 2025 roku zapowiedział wsparcie dla unijnych przepisów zakazujących korzystania z mediów społecznościowych osobom poniżej 15 lat, co zbiegło się z tragicznym zdarzeniem – napaścią w jednej ze szkół we wschodniej Francji.
A TikTok na to... wymowną ciszą
TikTok do tej pory nie skomentował nowych zarzutów ani nie odpowiedział na zapytania mediów. Firma w przeszłości podkreślała jednak, że poważnie traktuje kwestie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz że pracuje nad poprawą moderacji treści i bezpieczeństwa użytkowników.
W 2025 roku obserwuje się w Europie wzmożone działania prawne i kontrolne względem technologicznych gigantów odpowiedzialnych za platformy społecznościowe. Tym samym Polska i inne kraje Unii Europejskiej mogą spodziewać się zmian w prawie ochrony danych oraz ograniczeń wiekowych, których celem jest minimalizacja negatywnych efektów korzystania z aplikacji mobilnych przez młodzież.