TikTok "świadomie zagraża życiu". Francuski polityk żąda śledztwa

Francja: TikTok świadomie zagraża życiu

Powodem śledztwa są zarzuty, że platforma „świadomie zagraża życiu” swoich młodych użytkowników. Komisja powołana w marcu tego roku miała za zadanie zbadanie psychologicznych skutków korzystania z TikToka przez osoby poniżej 15. roku życia, a jej prace zostały oficjalnie zakończone wraz z publikacją wniosków i rekomendacji.

Parlamentarzysta Delaporte oznajmił, że w wyniku dochodzenia doszło do jednoznacznego wniosku, iż TikTok umyślnie naraża na szwank zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży.

Według niego, w grę mogą wchodzić przestępstwa karne, w tym „czynna pomocnictwo” oraz składanie fałszywych zeznań, ponieważ przedstawiciele TikToka rzekomo nie przyznawali się do znajomości problemów podczas przesłuchań.

Zachęta do samobójstwa

Sprawa nabrała rozgłosu po pozwie złożonym w 2024 roku przez siedem rodzin, które oskarżyły platformę o umożliwianie dzieciom dostępu do treści zachęcających do samobójstwa i innych niebezpiecznych zachowań.

Wśród rekomendacji komisji znalazła się propozycja zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15 lat oraz wprowadzenia ograniczeń czasowych dla starszych użytkowników w wieku 15–18 lat, w tym blokady dostępu w godzinach nocnych od 22:00 do 8:00.

W ostatnich latach wiele krajów wprowadziło lub rozważa regulacje ograniczające dostęp do platform dla niepełnoletnich. Przykładowo, prezydent Francji Emmanuel Macron w czerwcu 2025 roku zapowiedział wsparcie dla unijnych przepisów zakazujących korzystania z mediów społecznościowych osobom poniżej 15 lat, co zbiegło się z tragicznym zdarzeniem – napaścią w jednej ze szkół we wschodniej Francji.

A TikTok na to... wymowną ciszą

TikTok do tej pory nie skomentował nowych zarzutów ani nie odpowiedział na zapytania mediów. Firma w przeszłości podkreślała jednak, że poważnie traktuje kwestie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz że pracuje nad poprawą moderacji treści i bezpieczeństwa użytkowników.