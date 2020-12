Teams: nowa aktualizacja, nowe możliwości

Microsoft zaktualizował swoją sztandarową obecnie aplikację. Nie są to duże zmiany, ale mogą okazać się dla wielu użytkowników bardzo praktyczne.

Aktualizacja Microsoft Teams dotyczy edycji na Windows 10 oraz dla macOS. Pierwsza zmiana, jaką przynosi, to możliwość otwierania aplikacji w osobnych, wyskakujących okienkach. Można będzie zmieniać ich wielkość, przesuwać po ekranie lub zamykać bez żadnego powiązania z głównym oknem komunikatora. Rozwiązanie to ma wspomóc wykonywanie kilku zadań równocześnie, a zarazem swobodne prowadzenie rozmowy. Aby włączyć tę funkcję, otwór panel po lewej i kliknij prawym przyciskiem myszki wybraną aplikację. Jak zauważysz, w menu kontekstowym pojawiła się nowa opcja - możliwość jej otwarcia w osobnym okienku.

Druga zmiana to możliwość tworzenia własnych odznak - można na nich umieszczać zdjęcia, własne napisy, etc. Ma to ułatwić wyznaczanie ról, zadań bądź np. oznaczenie uczestników tej samej grupy.

Zobacz: Teams: pojawią się dwie nowe funkcje, zwiększające efektywność

Microsoft planuje w najbliższym czasie dodać generować w Teams raporty z aktywnościami uczestników spotkania. Pozwoli to na sprawdzenie, kto udziela się najczęściej. Będzie to istotne zwłaszcza dla nauczycieli prowadzących lekcje zdalne.

Zobacz: Teams: pojawia się CarPlay oraz blokowanie spamu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Windows Latest

Źródło tekstu: Windows Latest