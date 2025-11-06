Snapchat ma chytry plan. Wyszła na jaw umowa z Perplexity AI

Firmie udało się przebić prognozy, osiągając 1,51 miliarda dolarów przychodu. Jednocześnie, zminimalizowana została strata netto firmy, która wyniosła 104 miliony dolarów. Jest to spora zmiana w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku, kiedy to strata wynosiła aż 153 miliony dolarów.

Snapchat ma się czym pochwalić

W trakcie prezentacji przedstawiciele Snapchata pochwalili się także liczbą aktywnych użytkowników. Miesięcznie z tej aplikacji korzysta ponad 477 milionów ludzi na całym świecie. Stanowi to 8% wzrost w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Firma spodziewa się jednak spadku liczby użytkowników w ostatnim kwartale tego roku. Ma być on spowodowany głównie zwiększeniem starań o weryfikację wieku oraz zmiany prawne, przede wszystkim w Australii, która zakazuje młodzież korzystania z tego typu aplikacji social media.

W Snapchacie pojawi się chatbot

Najważniejsza dla inwestorów tego dnia była jednak inna informacja przedstawiona w trakcie prezentacji kwartalnych wyników. Snap podpisał bowiem umowę partnerską z Perplexity. Startup AI dostarczy do aplikacji chatbota. Jest to duży news w branży aplikacji social mediowych. Konkurencja taka jak Facebook czy Instagram od dłuższego czasu testuje bowiem takie rozwiązanie, a sam Snapchat pozostawał w tym zakresie z tyłu. Dzięki umowie z Perplexity istnieje realna szansa na zatrzymanie w aplikacji użytkowników, którzy będą chcieli korzystać z tego typu rozwiązań AI.