Snapchat ma chytry plan. Wyszła na jaw umowa z Perplexity AI
Snap, właściciel Snapchata ogłosił swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał. Ale nie była to jedyna dobra wiadomość tego dnia. Najważniejsza była informacja odnośnie chatbota.
Firmie udało się przebić prognozy, osiągając 1,51 miliarda dolarów przychodu. Jednocześnie, zminimalizowana została strata netto firmy, która wyniosła 104 miliony dolarów. Jest to spora zmiana w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku, kiedy to strata wynosiła aż 153 miliony dolarów.
Snapchat ma się czym pochwalić
W trakcie prezentacji przedstawiciele Snapchata pochwalili się także liczbą aktywnych użytkowników. Miesięcznie z tej aplikacji korzysta ponad 477 milionów ludzi na całym świecie. Stanowi to 8% wzrost w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Firma spodziewa się jednak spadku liczby użytkowników w ostatnim kwartale tego roku. Ma być on spowodowany głównie zwiększeniem starań o weryfikację wieku oraz zmiany prawne, przede wszystkim w Australii, która zakazuje młodzież korzystania z tego typu aplikacji social media.
W Snapchacie pojawi się chatbot
Najważniejsza dla inwestorów tego dnia była jednak inna informacja przedstawiona w trakcie prezentacji kwartalnych wyników. Snap podpisał bowiem umowę partnerską z Perplexity. Startup AI dostarczy do aplikacji chatbota. Jest to duży news w branży aplikacji social mediowych. Konkurencja taka jak Facebook czy Instagram od dłuższego czasu testuje bowiem takie rozwiązanie, a sam Snapchat pozostawał w tym zakresie z tyłu. Dzięki umowie z Perplexity istnieje realna szansa na zatrzymanie w aplikacji użytkowników, którzy będą chcieli korzystać z tego typu rozwiązań AI.
Perplexity ma potrzebę budowania swojej marki wśród młodych użytkowników a Snap potrzebuje rozwiązań AI, które pozwolą na utrzymanie tych użytkowników w aplikacji.