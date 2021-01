Slack: Globalna awaria biznesowego komunikatora

Problemy ze Slackiem pojawiły się po godzinie 16 naszego czasu. Zgłoszenia o awarii biznesowego komunikatora zaczęły pojawiać się w serwisie Downdetector zarówno w Polsce, w Niemczech, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Wkrótce też stało się jasne, że nie jest to problem z połączeniami internetowymi użytkowników, tylko większa awaria na serwerach zapewniających działanie komunikatora. Co więcej, nie działa także główna strona slack.com.

Zespół Slacka poinformował o problemach, zamieszczając na Twitterowym koncie Slack Status lakoniczny komunikat:

Customers may experience issues connecting to Slack to loading channels at this time. Our team is on the case and we will keep you posted. Apologies for any disruption. https://t.co/A17yXzyV5a