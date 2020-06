Slack rzuca wyzwanie e-mailowi i zapowiada Slack Connect

Slack to jeden z najpopularniejszych komunikatorów używanych w firmach. Teraz jego twórcy podjęli się bardzo ambitnego zadania. Mają bowiem zamiar wypowiedzieć wojnę tradycyjnemu mejlowi.

Jak wygląda komunikacja w typowej korporacji? Do użytku wewnętrznego najczęściej jest używany jeden z komunikatorów takich jak Microsoft Teams, Slack czy Google Chat. W komunikacji z osobami z zewnątrz króluje jednak od lat stary sprawdzony mejl. Do tej sytuacji raczej większość z nas się przyzwyczaiła i sam pomysł porzucenia poczty może wzbudzać zdziwienie. Taki jednak plan ma Slack, który przez ostatnie cztery lata pracował nad Slack Connect. Dzisiaj firma oficjalnie ogłosiła nową funkcję.

Jak ona działa? Pozwala ona na prowadzenie rozmów z zewnętrznymi partnerami dokładnie tak samo, jak rozmawiają pracownicy tego samego przedsiębiorstwa. To znaczy na wydzielonych kanałach. Już teraz z opcji Slack Connect korzysta 41 tysięcy klientów Slacka. Twórcy tego rozwiązania przekonują, że w przeciwieństwie do tradycyjnej poczty internetowej tutaj nie spotkamy phishingu czy spamu, bo każdy użytkownik Slacka jest weryfikowany. To bez wątpienia kusząca opcja, jednak mamy wrażenie, że mejle będą jeszcze miały się dobrze.

Zobacz Microsoft Teams znowu pokonuje Slacka

Zobacz Play kończy z SMS-ami na e-mail. Usługa działa do końca sierpnia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: slack