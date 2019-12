Slack for Enterprise będzie mógł nie działać na telefonach z rootem

Slack for Enterprise niedługo zyska dodatkową możliwość - administratorzy serwerów będą mogli wyłączyć możliwość używania aplikacji telefonom z rootem.

Slack to jeden z dominujących graczy w swoim segmencie. Co prawda informowaliśmy, że z fotela lidera zrzucił go Microsoft Teams, to jednak poprzedni król utrzymuje sporą grupę zwolenników. Tym razem twórcy aplikacji powołując się na bezpieczeństwo umożliwią wyłączenie dostępu użytkownikom, którzy używają telefonu z rootem. Dobra wiadomość jest taka, że zarządzający serwerami będą mieli swobodę wyboru w tej kwestii.

Slack for Enterprise is working on the ability to ban rooted Android devices



Admins will be able to adjust whether to ban rooted phones