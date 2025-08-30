Wiadomości Samsung odradzają się z emoji
Samsung nie porzuca swojej aplikacji do SMS-ów. W Korei pojawiła się nowa funkcja, która wprowadza więcej zabawy do czatów.
Koniec Samsung Messages?
W 2024 roku Samsung ogłosił, że przestanie preinstalować aplikację Wiadomości (Samsung Messages) w smartfonach Galaxy w niektórych regionach, zastępując ją Wiadomościami Google'a w ramach zachęty do korzystania z RCS. Z czasem się jednak okazało, że koreański producent nie tylko nie porzucił swojego komunikatora, ale nadal go rozwija.
Już w lutym przywrócono wsparcie dla RCS-a, które wcześniej usunięto z aplikacji, by promować rozwiązanie Google'a. Do tego doszły przydatne dodatki: edycja wysłanych wiadomości i automatyczne usuwanie jednorazowych kodów (OTP) po 24 godzinach. W planach są kolejne nowości inspirowane firmą Google: reakcje emoji, naklejki, przypomnienia o urodzinach, udostępnianie lokalizacji, a nawet ostrzeżenia o spamie.
Bubble Emoji – wiadomości z emoji same się uśmiechną
Tymczasem Samsung w Korei wprowadził świeżą funkcję o nazwie Bubble Emoji. Automatycznie dodaje emoji do bąbelka z wiadomością, na podstawie kontekstu. Brzmi jak drobiazg, ale potrafi ożywić czat.
Nowość aktualnie jest dostępna na smartfonach Galaxy S25. Możliwe jednak, że trafi także na inne modele.
Nowy stary komunikator?
Pod koniec 2024 roku pojawiły się obawy, że Samsung Messages odejdzie w zapomnienie. Ale zamiast tego widzimy reaktywację i zaskakującą chęć do rywalizacji z Google Messages. Nowe dodatki pokazują, że Samsung chce, by użytkownicy nie tylko korzystali z jego komunikatora, ale też czuli przy nim frajdę.