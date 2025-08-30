Wiadomości Samsung odradzają się z emoji

Koniec Samsung Messages?

W 2024 roku Samsung ogłosił, że przestanie preinstalować aplikację Wiadomości (Samsung Messages) w smartfonach Galaxy w niektórych regionach, zastępując ją Wiadomościami Google'a w ramach zachęty do korzystania z RCS. Z czasem się jednak okazało, że koreański producent nie tylko nie porzucił swojego komunikatora, ale nadal go rozwija.

Dalsza część tekstu pod wideo

Już w lutym przywrócono wsparcie dla RCS-a, które wcześniej usunięto z aplikacji, by promować rozwiązanie Google'a. Do tego doszły przydatne dodatki: edycja wysłanych wiadomości i automatyczne usuwanie jednorazowych kodów (OTP) po 24 godzinach. W planach są kolejne nowości inspirowane firmą Google: reakcje emoji, naklejki, przypomnienia o urodzinach, udostępnianie lokalizacji, a nawet ostrzeżenia o spamie.

Bubble Emoji – wiadomości z emoji same się uśmiechną

Tymczasem Samsung w Korei wprowadził świeżą funkcję o nazwie Bubble Emoji. Automatycznie dodaje emoji do bąbelka z wiadomością, na podstawie kontekstu. Brzmi jak drobiazg, ale potrafi ożywić czat.

Nowość aktualnie jest dostępna na smartfonach Galaxy S25. Możliwe jednak, że trafi także na inne modele.

Nowy stary komunikator?