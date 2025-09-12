Aplikacje

Lubiana wyszukiwarka pozwana. Powód jest jeden, ale konkretny

Perplexity się doigrało. Zostało oskarżone o "kanibalizowanie" ruchu na stronach internetowych dwóch tytanów wiedzy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lubiana wyszukiwarka pozwana. Powód jest jeden, ale konkretny

Perplexity to bardzo popularna ostatnio wyszukiwarka, oparta na sztucznej inteligencji. Doskonale radzi sobie z udzielaniem szybkich i trafnych odpowiedzi w konwersacyjnym tonie. Teraz jednak podpadła dwóm uznanym gigantom w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy: Encyklopedii Britannica i Merriam-Webster. To oni właśnie pozwali ją.

Dalsza część tekstu pod wideo

O co w tym wszystkim chodzi?

Zarówno Britannica, jak i Merriam-Webster oskarżają Perplexity o naruszenie praw autorskich i znaków towarowych. Tak poinformowała agencja Reuters w czwartek. Ale to nie wszystko. Giganci wiedzy są święcie przekonani, że firma z San Francisco wpłynęła negatywnie na ich przychody, przenosząc ruch internetowy z ich stron do własnego narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Niebieski PB7Y0032PL
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Niebieski PB7Y0032PL
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Smartfon MOTOROLA Razr 60 Ultra 5G 16/512GB 7.0" 165Hz Czerwony
Smartfon MOTOROLA Razr 60 Ultra 5G 16/512GB 7.0" 165Hz Czerwony
0 zł
4849 zł - najniższa cena
Kup teraz 4849 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
1199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199.99 zł
Advertisement

Czy to początek serii tego typu spraw?

Tak, być może to trzeba będzie wkrótce uznać za znak naszych czasów. Trzeba przyznać, że sprawa jest najnowszą z serii pozwów tego typu, wymierzonych w firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, czyli Perplexity i OpenAI (ChatGPT). Wkrótce także uderzy w większe firmy takie jak Google, które także opracowuje własne narzędzie AI.

Większość pozwów dotyczy firm zajmujących się sztuczną inteligencją, które pobierają treści z sieci w celu trenowania swoich modeli AI bez wcześniejszego uzyskania zgody właścicieli praw autorskich. Sprawa Perplexity jest nieco inna - ponieważ narzędzie przeszukuje sieć w czasie rzeczywistym w celu gromadzenia danych, które umożliwiają mu szybkie i zwięzłe udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników. I tu właśnie jest problem - eliminują one konieczność odwiedzania przez użytkownika witryny źródłowej. 

Image
telepolis
pozew sądowy perplexity prasa sztuczna inteligencja perplexity ai
Zródła zdjęć: Azulblue / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends.com