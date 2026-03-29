Microsoft chce na to wydać 146 mld dolarów. Nie, nie chodzi o Windows

Microsoft ryzykuje rekordowy spadek. Mimo to inwestuje zawrotne sumy w AI

W roku 2025 Microsoft wydał 88 miliardów dolarów na różne inwestycje związane z generatywną sztuczną inteligencją. Były to m.in. rozbudowy centr danych czy finansowanie procesu trenowania modeli OpenAI dla ChatGPT (Microsoft to największy partner OpenAI). To ogromne przedsięwzięcie nie osiągnęło jednak rentowności oczekiwanej przez inwestorów, a kurs akcji Microsoftu w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026 spadł aż o 25%. Firmie grozi obecnie rekordowy spadek na poziomie 27%, który ostatnio wydarzył się pod koniec 2008 roku.

A mimo tego Microsoft chce zainwestować jeszcze więcej. Firma wykłada 146 mld dol. na dalszą rozbudowę infrastruktury AI. Co prawda chwali się również rekordowymi przychodami – 81,3 mld dol. w II kwartale roku fiskalnego 2026, ale inwestorzy są wyraźnie zaniepokojeni pomysłem wydawania jeszcze większych kwot na centra danych i infrastrukturę AI.

Z kolei CEO Microsoftu, Satya Nadella, twardo przekonuje, że ta inwestycja popłaca, mówiąc, że liczba użytkowników Copilota wzrosła trzykrotnie w ciągu roku. Jednak z drugiej strony jedynie 3,3% użytkowników Copilota płaci za usługę. Do tego dochodzą ostatnie projekty OpenAI i Anthropic — agenci AI, którzy mogą zastąpić narzędzia z pakietu Microsoft 365. Zdaniem portfolio managera Janus Henderson, Jonathana Cofsky’ego (dla Bloomberga), może to stworzyć sytuację, w której klienci Microsoftu zaczną wybierać bezpośrednich dostawców AI zamiast usług firmy z Redmond.

Analitycy z Wall Street (Jake Seltz, Allspring Global Investments) uważają jednak, że strategia Microsoftu opłaci się w dłuższej perspektywie, a firma jest jedną z najlepiej przygotowanych na zawirowania rynku AI.

Sam szef Microsoftu, Satya Nadella, niedawno mówił, że AI musi udowodnić swoją wartość w prawdziwym świecie — inaczej bigtechy mogą napotkać falę krytyki za zużywanie absurdalnych ilości energii elektrycznej (Google i Microsoft zużywają więcej prądu niż ponad 100 krajów na świecie).