Microsoft Edge ze zmianą, na którą wielu czekało

Microsoft Edge otrzyma nowość, na którą wielu użytkowników przeglądarki czekało.

Microsoft Edge to nie jest ta sama przeglądarka, co Internet Explorer. Aktualnie tworzona jest na Chromium i pod wieloma względami sprawdza się doskonale, a nawet lepiej niż wciąż najpopularniejszy Chrome. W najnowszej aktualizacji Edge otrzyma nowość, na którą wiele osób mogło czekać.

Microsoft Edge z ciemniejszym trybem ciemnym

Microsoft w testowej wersji przeglądarki Edge — określanej jako Canary — wprowadził jeszcze ciemniejszy tryb ciemny. Aktualnie królują w nim szarości, ale w nowej wersji będzie więcej czarnych elementów. Dzięki temu przeglądarka ma być kontrastowa i przyjemniejsza w odbiorze, szczególnie wieczorami i nocą.

Jeszcze ciemniejszy tryb ciemny (fot. Bleeping Computer)

Nie wiemy, kiedy nowość trafił do stabilnego kanału. Na razie testowana jest w wersji Canary i prawdopodobnie wkrótce zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom, którzy korzystają z przeglądarki. Sam się do nich zaliczam i dzisiaj nie wyobrażam sobie korzystać z innego trybu przeglądarki niż ciemny. Dlatego nowość chętnie sprawdzę.

Ostatnią, dużą nowością w Microsoft Edge było wprowadzenie funkcji Edge Secure Network, która szarfuje połączenie danych. Działa to trochę jak VPN, przy czym nie pozwala na "udawanie", że łączymy się z innej lokacji. Początkowo każdy miał do dyspozycji 1 GB danych w ramach Edge Secure Network, ale ostatnio pakiet został zwiększony do 5 GB.

Zobacz: Koniec Eldorado? Microsoft zwolnił w tym roku tysiące osób

Zobacz: WhatsApp z potrzebną zmianą. To powinno być w aplikacji od początku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Primakov / Shutterstock.com, Bleeping Computer

Źródło tekstu: BleepingComputer