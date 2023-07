Koniec Eldorado? Microsoft zwolnił w tym roku tysiące osób

Microsoft zwalnia 11000 osób. Co stoi za tą decyzją? Jak duży procent pracowników firmy musiało zmienić pracę?

Niestety ten rok nie był udany dla tysięcy pracowników Microsoftu. Pracę straciło aż 11 tysięcy osób. Microsoft zwalniał w dwóch wielkich falach. Pierwsza miała miejsce w styczniu, druga niedawno. Powodów zwolnień jest wiele. Po pierwsze w ostatnim okresie firma zatrudniała prawie masowo. Drugim powodem jest oczywiście cięższa sytuacja na rynku. Jest też jednak trzeci powód. W korporacji doszło do pewnego przewartościowania.

Microsoft zwolnił tysiące osób

Microsoft uznał, że trzeba bardziej skupić się na jednych obszarach swojej działalności kosztem innych. To wynik działań konkurencji, ale też trendów rynkowych. Priorytetem są teraz badania nad sztuczną inteligencją.

Jak wiele osób dotknęły zwolnienia? To około 5% pracowników firmy. To naprawdę dużo. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że przecież jednocześnie dalej trwają rekrutacje na wakaty w firmie. Niestety nie jest ich aż tyle co kiedyś.

Zobacz: PlayStation przegrało. Microsoft dopiął swego

Zobacz: Microsoft banuje użytkowników Xbox. Tego nie możesz robić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: ithome via gizchina