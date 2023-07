PlayStation przegrało. Microsoft dopiął swego

Microsoft podpisał umowę z Sony. Zakup Activision Blizzard może dojść do skutku, a gracze nie zostaną na lodzie.

Wielka batalia Microsoftu, mająca na celu przejęcie firmy Activision Blizzard, zmierza ku końcowi. Po pokonaniu w sądzie Federalnej Komisji Handlu (FTC), gigantowi z Redmond zostało już tylko jedno - podpisać porozumienie ze swoim największym konkurentem, firmą Sony. Wygląda na to, że i ten cel udało się osiągnąć, w związku z czym transakcja wreszcie dojdzie do skutku.

Microsoft dogadał się z Sony. Call of Duty nie zniknie z PlayStation

Phil Spencer, prezes Microsoft Gaming, poinformował, że Sony i Microsoft podpisały wiążącą umowę związaną z przyszłą obecnością gier z serii Call of Duty na konsolach PlayStation. Popularne strzelanki mają być dostępne na platformie Japończyków przez najbliższe 10 lat. Wcześniej na podobne warunki zgodziła się firma Nintendo.

Warto przypomnieć, że negocjacje między Sony i Microsoftem trwały co najmniej od stycznia 2022 roku, kiedy to gigant z Redmond publicznie ogłosił plany przejęcia Activision Blizzard. Początkowa oferta zakładała gwarancję dostępności serii Call of Duty na PlayStation co najmniej do 2027 roku, jednak Japończycy nie chcieli zgodzić się na te warunki. Jak okazało się w toku późniejszej batalii prawnej, Sony zależało nie tyle na popularnej serii FPS-ów, co zablokowaniu całej transakcji, która z pewnością wzmocni pozycję Microsoftu na rynku konsol.

Porozumienie z największym rywalem było ostatnią poważną przeszkodą, którą Microsoft musiał rozwiązać przed sfinalizowaniem transakcji z Activision. Co prawda w dalszym ciągu toczy się postępowanie przed brytyjskim Organem ds. Konkurencji i Rynków (CMA), jednak nic nie wskazuje na to, by miało ono zablokować fuzję. Istnieje więc (niewielka) szansa, że Microsoftowi uda się domknąć całą operację przed 18 lipca 2023, tak jak przewiduje pierwotna umowa między korporacjami.

