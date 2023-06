Microsoft przypadkiem ujawnił liczbę sprzedanych Xboxów Series X/S

Microsoft prawdopodobnie przez przypadek ujawnił liczbę sprzedanych Xboxów Series X/S.

Microsoft od dawna jest tajemniczy jeśli chodzi o sprzedaż konsol z serii Xbox. Od kilku lat firma nie raportuje dokładnej liczby urządzeń, które trafiły do sklepów lub użytkowników końcowych i z tego powodu we wszelkich zestawieniach opieramy się jedynie na szacunkach. Jednak ostatnio przedstawiciele firmy chyba przypadkowo puścili parę z ust.

Microsoft ujawnia liczbę sprzedanych Xboxów

Microsoft miał prezentację w trakcie BIG Festival w Brazylii. Jeden ze slajdów bardzo precyzyjnie określił liczbę konsol Xbox Series X/S oraz Xbox One. Nie wiemy tylko, czy chodzi o urządzenia, które trafiły do sklepów (takiego wskaźnika używa Sony), czy które zostały zakupione przez graczy.

Ze slajdu dowiadujemy się, że Xbox Series X/S może pochwalić się wynikiem na poziomie ponad 21 mln egzemplarzy. W połączeniu z serii Xbox One daje to ponad 79 mln konsol, co oznacza, że poprzednia generacja rozeszła się w liczbie około 58 mln.

Dla porównania PlayStation 5 w pierwszym kwartale tego roku przekroczyło liczbę 38,4 mln konsol, które trafiły do sklepów. Z kolei PlayStation 4 osiągnęło sprzedaż na poziomie aż 117 mln egzemplarzy, czyli dwa razy lepszą niż konkurencyjny Xbox One.

