CD Projekt RED mógł zostać kupiony przez Microsoft. Był na liście

Przed ogłoszeniem zakupu Activision Blizzard Microsoft rozważał przejęcie ponad 100 różnych wydawców i deweloperów, w tym także polskie firmy.

Microsoft na początku 2022 roku ogłosił, że za kwotę 68,7 mld dolarów zamierza kupić Activision Blizzard. Wydawało się, że wszystko pójdzie jak z płatka, ale transakcja została zablokowana przez amerykańskich i brytyjskich urzędników. Firma z Redmond musi teraz walczyć w sądach.

Jednak zanim Microsoft zdecydował się na Activision Blizzard, na liście potencjalnych celów znajdowało się ponad 100 pozycji z deweloperami i wydawcami gier — dowiadujemy się z najnowszych dokumentów sądowych. Wśród nich były także polskie firmy.

Microsoft planował wielkie zakupy

Na liście potencjalnych firm do przejęcia znajdowało się ponad 100 pozycji. Microsoft nie planował kupna ich wszystkich, bo to zwyczajnie nie byłoby możliwe. Jest to lista wydawców i deweloperów, którzy na pewnym etapie byli rozważani przez szefów firmy z Redmond. Znajduje się na niej wiele znanych marek

Wiemy, że na liście znajdowały się między innymi:

Bungie (należy już do Sony)

CD Projekt RED

Techland

People Can Fly

Crytek

Gearbox

FromSoftware

Larian

Remedy Entertainment

4A Games

IO Interactive

Paradox Interactive

SEGA

505 Games

Focus Home Interactive

Jak widać, nie brakuje także polskich marek, czyli CD Projekt RED, Techland oraz People Can Fly. Przejęcie dwóch pierwszych odbiłoby się szczególnie mocnym echem w branży. Poza tym firma z Redmond rozważała zakup SEGA, co znacząco zwiększyłoby portfolio znanych marek. Na pewno głośno byłoby też w przypadku Gearbox (to między innymi gry z serii Borderlands) czy też FromSoftware (mistrzowie gatunku souls-like).

