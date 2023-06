Diablo IV otrzyma ważną aktualizację. Na PC-tach będzie szybciej

Diablo IV w niedalekiej przyszłości otrzyma aktualizację, dzięki której gra powinna lepiej działać na PC-tach.

Diablo IV zostało dobrze przyjęte przez graczy, co nie oznacza, że ci nie mają powodów do narzekania. Trochę kuleje między innymi optymalizacja na PC-tach. Przyszłe aktualizacje mają to naprawić, a jedna z nich sprawi, że gra powinna dużo szybciej się ładować.

Diablo IV otrzyma DirectStorage

Twórcy Diablo IV potwierdzili, że w niedalekiej przyszłości gra zostanie wzbogacona o technikę DirectStorage. To rozwiązanie znane z konsol Xbox Series X/S, które wykorzystuje możliwości szybkich dysków SSD i powinno znacząco skrócić ekrany ładowania samej gry oraz poszczególnych lokacji.

Aktualnie większość gier korzysta z wiekowego już API, w którym zapytania obsługiwane są sekwencyjnie, czyli najpierw musi być zapytanie, potem odpowiedź i dopiero kolejne zapytanie.

DirectStorage usuwa to ograniczenie i pozwala na obsługiwanie zapytań w sposób równoległy, bez czekania aż poprzednie zostanie zakończone. Poza tym pozwala na bezpośrednie przenoszenie danych między pamięciami RAM i VRAM, pomijając w tym procesie procesor.

W praktyce Direct Storage sprowadza się do szybszego przetwarzania danych. Pozwala lepiej zarządzać dostępnymi zasobami, a tym samym skraca czasy ładowania i pozwala deweloperom tworzyć większe i bogatsze światy.

Jednak każda gra musi zostać napisana z myślą o DirectStorage. O ile na konsolach to niemal standard, tak na PC-tach jedyną produkcją, które to rozwiązanie obsługuje, jest mało udane Forspoken. Diablo IV prawdopodobnie staną się drugą pozycją na tej krótkiej liście. Kiedy to się stanie? Tego, póki co, nie wiemy.

