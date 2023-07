PlayStation 5. Jeszcze w tym roku ma pojawić się nowy, tańszy model

PlayStation 5 jeszcze tym roku ma zadebiutować w nowej, tańszej wersji. Tak wynika z dokumentów sądowych.

Próba przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft sprawiła, że światło dzienne ujrzało wiele branżowych tajemnic i dokumentów. Jeden z najnowszych dotyczy nowej wersji konsoli PlayStation 5. Wynika z niego, że ta ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

PlayStation 5 Slim

Z dokumentów sądowych dowiadujemy się, że Sony jeszcze w tym roku planuje wprowadzić do sprzedaży model PlayStation 5 Slim. Miałby on być oferowany w cenie, w której aktualnie możemy kupić model bez napędu optycznego, czyli 399,99 dolarów.

Już wcześniej plotki wspominały o nowym modelu PlayStation 5 z odczepianym napędem Blu-ray. Prawdopodobnie to właśnie jest wersja Slim, która zadebiutuje jeszcze w tym roku. W takim wypadku cena na poziomie modelu bez napędu ma uzasadnienie, bo pewnie tak też będzie sprzedawany wariant Slim. Jeśli komuś będzie zależało na Blu-ray, to go będzie musiał osobno dokupić.

Ten sam dokument wspomina też o PlayStation 5 Pro. Jednak tutaj nie znamy żadnych szczegółów poza tym, że ma zadebiutować w przyszłości. Oprócz tego Sony szykuje też Project Q, czyli przenośną konsolę do grania w produkcje z PS5 dzięki usłudze PlayStation Remote.

Źródło zdjęć: wccftech, Girts Ragelis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech