Masz problem z baterią w telefonie? Pomoże jedna aktualizacja

Okazuje się, że Instagram ma wielką moc. I to nie do końca taką, o jakiej byśmy marzyli. Użytkownicy od jakiegoś czasu wielokrotnie zgłaszali, że aplikacja Instagram na Androida powodowała nadmierne zużycie baterii.

Według sporej grupy użytkowników Androida Instagram zużywa znacznie więcej baterii na ich urządzeniach, porównując do innych aplikacji o podobnym przeznaczeniu. Jeden z użytkowników Reddita, posługujący się Samsungiem Galaxy A53, zgłosił, że Instagram u niego zużywa 12,4% baterii w ciągu 54 minut włączonego ekranu, podczas gdy WhatsApp, z porównywalnym czasem, zużywał jedynie 2,4%.

Jak radzili sobie z problemem użytkownicy?

Niektórzy z nich chcieli przejść na starsze wersje aplikacji, w nadziei na uratowanie baterii, ale nadal ich telefony się nagrzewały. Ci, którzy przeszli na Instagram Lite, zauważyli znaczącą poprawę żywotności baterii, co tylko podkreśla fakt, że problem dotyczył wersji głównej aplikacji.

Google zauważyło problem i wydało w tej sprawie nawet ostrzeżenie: "Wyczerpująca się bateria w urządzeniach z Androidem". Gigant zachęca w nim do pobrania aktualizacji.

Aktualizacja do wersji Instagrama 382.0.0.49.84 powinna rozwiązać problem. Dobra wiadomość jest taka, że użytkownicy, którzy już to zrobili, potwierdzają, że to faktycznie działa.