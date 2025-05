Twój telefon nagrywa - nawet, gdy śpisz. Wiemy, kto podsłuchuje

Jesteś śledzony, nawet jeśli o tym nie wiesz

W ostatnich miesiącach zagraniczne media nie mają wątpliwości – smartfony stały się narzędziem do permanentnej inwigilacji. Według Euro Weekly News, nasze telefony i inne inteligentne urządzenia są „permanentnie nasłuchujące”. Oznacza to, że mikrofon w Twoim smartfonie może być aktywny przez większość czasu, rejestrując rozmowy i analizując je pod kątem Twoich zainteresowań. Efekt? Po rozmowie o wakacjach czy nowym samochodzie nagle zaczynasz widzieć odpowiednie reklamy. To nie przypadek, a efekt działania zaawansowanego oprogramowania.

Jeszcze mocniejsze dowody przynosi The Express Tribune. Wyciekły dokumenty firmy CMG, współpracującej z gigantami takimi jak Facebook, Amazon czy Google, potwierdzają stosowanie technologii „Active-Listening”. Oprogramowanie to pozwala aplikacjom na Androidzie i iPhonie na stały dostęp do mikrofonu i analizę rozmów użytkowników. Zgoda na takie działania często ukryta jest w długich, niezrozumiałych regulaminach.

Wszystko by sprzedać Ci niepotrzebne rzeczy np. na Temu

Financial Express opisuje, jak sztuczna inteligencja analizuje nasze rozmowy, łącząc dane głosowe z innymi informacjami o aktywności użytkownika. Dzięki temu firmy reklamowe tworzą niezwykle precyzyjne profile konsumenckie i bombardują nas spersonalizowanymi reklamami.

India Today cytuje przedstawicieli firm marketingowych, którzy wprost przyznają się do wykorzystywania mikrofonów w smartfonach do zbierania informacji na potrzeby reklamodawców. To już nie teoria spiskowa – to codzienna praktyka.