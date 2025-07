Mapy Google tracą kluczową funkcję. Dojedziesz, ale stracisz kontrolę

W trakcie podróży dolna część ekranu rozszerzała się o pasek z okładką albumu, nazwą utworu, artystą oraz przyciskami do obsługi muzyki – przewijaniem, pauzowaniem i przełączaniem kawałków. Dostępny był również skrót „Przeglądaj”, oferujący szybki dostęp do dziewięciu zaleceń i możliwość przejścia do aplikacji YouTube Music.

Najnowsza zmiana – przyciski znikają

Oznacza to, że podczas nawigowania użytkownicy Androida utracili dostęp do sterowania muzyką przez Mapy Google. Co ciekawe, na systemach iOS funkcjonalność ta nadal jest dostępna – niektórzy spekulują, że może to być tymczasowy błąd, inni zaś obawiają się, że to początek permanentnego wycofywania tej opcji.