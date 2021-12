Discord z ważną nowością. Pozwoli Ci zarabiać!

Discord to jedna z najpopularniejszych aplikacji do komunikacji, również z fanami. Właśnie wprowadza nową opcję, która pozwoli twórcom zarabiać.

Discord to w tym momencie jedna z najpopularniejszych aplikacji do komunikacji. Duży wpływ ma na to fakt, że jest to program darmowy. Każdy może go zainstalować i założyć własny serwer.

To tez powód, dla którego Discord jest używany przez wielu twórców. Streamerzy czy YouTuberzy mogą w ten sposób komunikować się ze swoimi fanami, oddając im też miejsce do dyskusji na tematy wszelakie. Właśnie z myślą o nich Discord wprowadza nową funkcję.

Discord wprowadza płatne subskrypcje

Discord poinformował na swoim oficjalnym blogu o wprowadzeniu płatnych subskrypcji. Nie chodzi jednak o jakiegoś rodzaju konta premium. Aplikacja pozwoli na zamknięcie niektórych treści za płatnym paywallem. Dopiero wykupienie odpowiedniego abonamentu da użytkownikom do nich dostęp.

Na razie funkcja ta jest testowana na kilku serwerach, ale w niedalekiej przyszłości zostanie udostępniona wszystkim twórcom. Twórcy aplikacji przekonują, że odzew jest bardzo pozytywny. Co ważne, Discord pozwoli również na ustawienie poziomów dostępu z różnymi cenami. Trudno nie dostrzec tutaj pewnej analogii do Patreona, Patronite'a lub OnlyFans.

Discord przekonuje, że jest to jedna z tych funkcji, o którą twórcy szczególnie mocno prosili. Nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem. Kolejna platforma do monetyzowania swoich treści zawsze jest mile widziana wśród influencerów. Pytanie brzmi — jak będzie to wykorzystywane przez poszczególnych twórców?

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Discord