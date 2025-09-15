Tech

Action kusi hitem z TikToka. Wystarczy 5,99 zł

Poczuj się jak autor wiralowych filmów na TikToku i YouTube — wystarczy 5,99 zł i sam możesz sprawdzić, ile to wszystko faktycznie jest warte. Promocja obowiązuje do wtorku, do końca dnia.

Wodoodporna taśma naprawcza TCX — robi rzeczy do tej pory niemożliwe

Wodoodporna taśma naprawcza TCX to uniwersalne rozwiązanie, które przyda się w każdym domu, warsztacie czy nawet podczas wypraw na świeżym powietrzu. Produkt dostępny w sieci Action pod numerem 3016585 charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, odpornością na promieniowanie UV oraz szerokim zakresem zastosowań, dzięki czemu może stać się nieocenioną pomocą w sytuacjach awaryjnych.

Taśma naprawcza TCX wyróżnia się przede wszystkim pełną wodoodpornością – oznacza to, że doskonale sprawdzi się zarówno przy naprawach we wnętrzach budynków, jak i na zewnątrz, niezależnie od warunków atmosferycznych. Dzięki takim właściwościom można ją użyć do uszczelniania nieszczelnych rur, szyb, dachów, rynien czy namiotów.

Jej funkcja zapobiegania wyciekaniu chroni przed dalszymi uszkodzeniami, minimalizując ryzyko zalania mieszkania czy przeciekania tarasu. Taśma o wymiarach 150 x 50 mm jest łatwa w użytkowaniu i nie wymaga specjalistycznych narzędzi do aplikacji – wystarczy wyczyścić powierzchnię, odkleić fragment folii zabezpieczającej i mocno docisnąć do miejsca wymagającego naprawy.

Działanie taśm tego typu obejrzeć można na poniższym filmie:

W ramach promocji tygodnia, do 16 września cena taśmy została obniżona z 7,99 zł do 5,99 zł — to idealny moment na sprawdzenie jej w swoim domu.

