Minecraft i Burberry: Ktoś jeszcze myśli, że moda i gdy się nie łączą?

Łączenie gier i mody nie dziwi, ale to połączenie wyrwało mnie z kapci. Jedna z moich ulubionych gier – Minecraft – trafi do butików ekskluzywnej marki odzieżowej Burberry. Takiego połączenia światów zupełnie się nie spodziewałam.

Współpraca zdziwiła mnie, ponieważ mamy tu do czynienia z brytyjskim domem mody, założonym w 1856 roku. Marki z tak długą tradycją nie kojarzą się raczej z grami komputerowymi… a zwłaszcza nie z produkcjami uważanymi za „dziecinne” przez wiele osób. Niemniej niemal 150-letni dom mody, który stworzył najczęściej kopiowany wzór na świecie i ubrał ekspedycję Roalda Amundsena, połączył siły z najlepiej sprzedającą się grą w historii. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie.

Efekty będą widoczne w dwóch światach. Minecraft dostanie nową przygodę, zaprojektowaną razem z Burberry, dostępna jako darmowe DLC. W butikach i sklepie internetowym zaś będzie można kupić wyjątkowe ubrania, łączące ponadczasowy dizajn i kostkowatą estetykę.

Darmowe DLC i ubrania Burberry

Przygoda Burberry będzie dostępna jako darmowe DLC dla Minecrafta. Będzie to dynamiczna podróż w nieznane, podczas której gracze będą mogli eksplorować cztery zdradliwe i dzikie krainy. Przygodzie towarzyszyć będzie 15 skinów dla postaci, które będzie można pobrać i nosić w grze. Jeśli więc marzysz o tym, by biegać po jaskiniach w szaliku ozdobionym ikonicznym wzorem Burberry Check, niebawem będzie to możliwe.

W butikach Burberry i w sklepie internetowym będzie zaś dostępna wyjątkowa kolekcja odzieży The Capsule Collection. Projektanci połączyli to, co w Burberry najlepsze, z motywami z Minecrafta. To może być dobry sposób, by dotrzeć z ekskluzywną marką do szerokiego grona fanów Minecrafta. Powyżej możemy zobaczyć dwa przykłady. Jeden to oczywiście kultowy szalik, opatrzony wzorem Burberry Check, ale haftowany z mlecze żywcem wyjęte z Minecrafta.

Z drugiej strony pojawiają się słuszne pytania, czy reklamowanie produktów w grze, w którą grają dzieci, jest na miejscu. Myślę jednak, że z dwojga złego lepiej w tę stronę, niż gdyby chodziło o cukierki. Przygoda nie wygląda też, jakby miała zachęcać do kupowania czegokolwiek, ale o tym przekonamy się po premierze.

DLC i kolekcja będą dostępne od 1 listopada.

