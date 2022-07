InPost: Wygraj bilet na mecz Polska – Holandia

InPost przygotował mega atrakcję dla miłośników piłki nożnej. Do wygrania jest aż 400 darmowych biletów na mecz Polska – Holandia, czyli przedostatni sprawdzian Biało-Czerwonych przed rozpoczęciem piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze.

W związku z ogłoszeniem naszego partnerstwa strategicznego Reprezentacji Polski w piłce nożnej zapowiadaliśmy, że dostarczymy naszym klientom sporą dawkę sportowych emocji. Oto one. Już dziś oddajemy w ich ręce aż 400 darmowych biletów na przedostatni wielki sprawdzian formy naszej reprezentacji przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Katarze. Aby je wygrać wystarczy wykazać się celnością strzelca w naszej aplikacji.

– powiedziała Anna Heimberger, Dyrektor marketingu InPost Polska

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze coraz bliżej. 22 listopada 2022 roku nasi piłkarze usłyszą pierwszy gwizdek w swoim inauguracyjnym meczu, kiedy w drodze o tytuł „Mistrza Świata” zmierzą się z reprezentacją Meksyku. Już teraz klienci InPost mogą poczuć przedsmak emocji związanych z nadchodzącym turniejem. Wystarczy, że wezmą udział w loterii przygotowanej przez tę firmę.

Do wygrania w niej jest 200 podwójnych wejściówek na mecz Polska – Holandia, który odbędzie się 22 września tego roku na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Na prawdziwych kibiców czeka dodatkowo coś specjalnego. To 10 wejściówek VIP, dzięki którym można nie tylko poczuć sportowe emocje na meczu, ale również wraz z dzieckiem pojawić się na oficjalnym treningu reprezentacji na stadionie PGE Narodowym w Warszawie i na własne oczy zobaczyć, jak wygląda trening Biało-Czerwonych na ostatniej prostej do Kataru.

Jak wygrać bilet na mecz?

Droga do zdobycia biletu jest bardzo prosta. Wystarczy jako sposób dostawy swojej przesyłki wybrać Paczkomat. Następnie zdalnie odebrać ją z wykorzystaniem aplikacji InPost Mobile, wypełnić krótki formularz, obrać odpowiednią taktykę uderzenia i trafić piłką do bramki. Każdy gol to możliwość wygranej, a każda kolejna przesyłka odebrana z Paczkomatu z aplikacją InPost Mobile to dodatkowa szansa na przeżycie sportowych emocji z piłkarską reprezentacją Polski.

Loteria trwa od 13 lipca do 24 sierpnia 2022 roku.

Organizatorem loterii jest Agencja Promocyjno-Reklamowa Smolar. Szczególy akcji i regulamin dostępny jest w aplikacji InPost Mobile oraz na stronie inpost.pl/dla-kibica. Aplikacja InPost Mobile dostępna jest do pobrania w sklepach Google Play, App Store oraz Huawei AppGallery.

Źródło zdjęć: Dziurek / Shutterstock.com, InPost

Źródło tekstu: InPost