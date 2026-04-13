Wielki finał genialnego serialu HBO już za parę dni. Ale to nie koniec

14 odcinek zasiał niepokój i wywołał jeszcze więcej emocji

Sprawił także to, co na co producenci czekali - wzrosło oczekiwanie na wielki finał. Ale nie tylko na finał, także na kolejny sezon, który widzom już jakiś czas został obiecany. A wiadomo, że jak idzie coś nowego, to można spodziewać się zmian.

Dalsza część tekstu pod wideo

The Pitt sezon 3. Akcja będzie rozgrywała się o innej porze roku

Po upalnym lipcu, kiedy to rozgrywa się akcja2. sezonu "The Pitt", widzów najwyraźniej czeka przeskok w czasie. Ma być on zauważalny, ale nie jakiś dramatyczny.

Jedyny skok w czasie, jaki będzie miał miejsce, to przejście do innej pory roku, aby przyjrzeć się nieco innym przypadkom, które wiążą się ze zmianą pogody. Jeśli wcześniej było lato, to może być interesujące co dzieje się zimą, gdy robi się mroźno, pada śnieg i pojawia się gołoledź. powiedział odtwórca głównej roli, Noah Wyle w wywiadzie z Variety.

Jeśli chodzi o format serialu, to ma on zostać niezmieniony. W dalszym ciągu akcja całego sezonu będzie rozgrywała się na przestrzeni 15 godzin spędzonych jednego dnia na SOR. Jest to rodzaj dobrej wiadomości, bowiem wygląda na to, że po raz kolejny czekać na nas będzie aż 15, godzinnych, odcinków.

Widzów czekają pewne zmiany w obsadzie, ale niewykluczone, że Noah Wyle (który gra dr Robby'ego) będzie pełnił także funkcję producenta wykonawczego. W mediach pojawiły się także spekulacje, że jest pomysł na to, aby powstał także spin-off "The Pitt" o nocnej zmianie.