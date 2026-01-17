Kultowe lata 90. wracają. W Polsce ruszył nowy kanał TV

Wystartował muzyczny kanał V90

Wczoraj na polskim rynku oficjalnie zadebiutowała stacja V90. To kanał muzyczny, który chce przywrócić klimat "złotych czasów" teledysków. Za projekt odpowiada spółka VTM oraz zespół związany z Radiem Yanosik.

Twórcy stacji mają spore doświadczenie w branży. Szefem projektu jest Hubert Augustyniak, który wcześniej współtworzył Kino Polska Muzyka. W zespole znaleźli się też eksperci z Canal+ i znanych domów mediowych. To sugeruje, że nie mamy do czynienia z amatorskim przedsięwzięciem.

Gdzie już można oglądać V90?

Pierwszym operatorem, który włączył kanał do swojej oferty, jest Korbank (Avios). Abonenci znajdą go na pozycji 715. Sygnał jest nadawany w jakości HD, co ma być sporym atutem dla nowoczesnych telewizorów.

To jednak dopiero początek ekspansji. Jeszcze przed końcem stycznia stacja trafi do sieci kablowej TOYA. Tam pojawi się na kanale numer 703. Nadawca prowadzi już rozmowy z kolejnymi, dużymi graczami na polskim rynku.

Muzyka odświeżona przez sztuczną inteligencję

V90 celuje w grupę wiekową od 25 do 59 lat. Głównym daniem są teledyski z lat 90. XX wieku. Co ciekawe, nadawca nie ogranicza się do starych, ziarnistych nagrań. Wykorzystano sztuczną inteligencję, aby odświeżyć i zrekonstruować około 5 tysięcy klipów.

W ciągu dnia na ekranie będzie królował pop. Wieczory zarezerwowano natomiast dla nieco innych gatunków muzycznych. Usłyszymy wtedy rocka, muzykę elektroniczną oraz polski i zagraniczny hip-hop.

Bez programów reality show

Ważną informacją dla purystów muzycznych jest brak klasycznych programów rozrywkowych. Twórcy zapowiadają, że nie zamierzają iść w stronę reality show. Chcą być nowoczesnym odpowiednikiem dawnego MTV, gdzie muzyka była najważniejsza.