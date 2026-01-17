Telewizja i VoD

Kultowe lata 90. wracają. W Polsce ruszył nowy kanał TV

W ofercie polskich operatorów pojawiła się właśnie nowa stacja muzyczna. Kanał V90 skupia się wyłącznie na hitach sprzed trzech dekad. To propozycja dla widzów szukających sentymentalnych powrotów w wysokiej jakości obrazu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17 STY 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kultowe lata 90. wracają. W Polsce ruszył nowy kanał TV

Wystartował muzyczny kanał V90

Wczoraj na polskim rynku oficjalnie zadebiutowała stacja V90. To kanał muzyczny, który chce przywrócić klimat "złotych czasów" teledysków. Za projekt odpowiada spółka VTM oraz zespół związany z Radiem Yanosik.

Dalsza część tekstu pod wideo

Twórcy stacji mają spore doświadczenie w branży. Szefem projektu jest Hubert Augustyniak, który wcześniej współtworzył Kino Polska Muzyka. W zespole znaleźli się też eksperci z Canal+ i znanych domów mediowych. To sugeruje, że nie mamy do czynienia z amatorskim przedsięwzięciem.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor GOGEN TVH 24A336 24" LED Android TV
Telewizor GOGEN TVH 24A336 24" LED Android TV
0 zł
699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 699.99 zł
Telewizor TCL 115C7K 115" QD-Mini LED 4K 144Hz + Zestaw Stereo TCL Z100E (2szt.) CZ+CZ Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor TCL 115C7K 115" QD-Mini LED 4K 144Hz + Zestaw Stereo TCL Z100E (2szt.) CZ+CZ Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
62597.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 62597.99 zł
Telewizor SAMSUNG QE65QN85F 65" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65QN85F 65" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
4299 zł - najniższa cena
Kup teraz 4299 zł
Advertisement

Gdzie już można oglądać V90?

Pierwszym operatorem, który włączył kanał do swojej oferty, jest Korbank (Avios). Abonenci znajdą go na pozycji 715. Sygnał jest nadawany w jakości HD, co ma być sporym atutem dla nowoczesnych telewizorów.

To jednak dopiero początek ekspansji. Jeszcze przed końcem stycznia stacja trafi do sieci kablowej TOYA. Tam pojawi się na kanale numer 703. Nadawca prowadzi już rozmowy z kolejnymi, dużymi graczami na polskim rynku.

Muzyka odświeżona przez sztuczną inteligencję

V90 celuje w grupę wiekową od 25 do 59 lat. Głównym daniem są teledyski z lat 90. XX wieku. Co ciekawe, nadawca nie ogranicza się do starych, ziarnistych nagrań. Wykorzystano sztuczną inteligencję, aby odświeżyć i zrekonstruować około 5 tysięcy klipów.

W ciągu dnia na ekranie będzie królował pop. Wieczory zarezerwowano natomiast dla nieco innych gatunków muzycznych. Usłyszymy wtedy rocka, muzykę elektroniczną oraz polski i zagraniczny hip-hop.

Bez programów reality show

Ważną informacją dla purystów muzycznych jest brak klasycznych programów rozrywkowych. Twórcy zapowiadają, że nie zamierzają iść w stronę reality show. Chcą być nowoczesnym odpowiednikiem dawnego MTV, gdzie muzyka była najważniejsza.

Głosem stacji został Andrzej Leszczyński, który będzie pełnił rolę przewodnika po ramówce. Jeśli projekt odniesie sukces, nadawca rozważa uruchomienie kolejnych kanałów tematycznych. W planach mogą być stacje dedykowane latom 80. lub hitom z początku nowego milenium.

Image
telepolis
nowy kanał TV V90 kanał muzyczny muzyka w telewizji Korbank telewizja muzyczna nowości tv
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: SAT Kurier