Televio rozszerza ofertę i udostępnia kanały premium za darmo

Platforma telewizji internetowej Televio rozszerzyła swoją ofertę o dwa nowe kanały. Subskrybenci serwisu dostaną też prezent w postaci dwóch kanałów premium bez dodatkowych opłat.

Nowe kanały w Televio

Ze względu na trudną sytuację na Ukrainie, Televio postanowiło wprowadzić do swojej oferty kolejny kanał w języku ukraińskim. Do udostępnianej już stacji Ukraina 24 dołączył kanał UA TV, czyli pierwszy program ukraińskiej telewizji publicznej. Ma on ułatwić dostęp do aktualnych wydarzeń z Ukrainy obywatelom tego kraju przebywającym w Polsce. Stacja jest już dostępna we wszystkich pakietach podstawowych.

Platforma zaktualizowała również pakiet RELAX, do którego dodano kanał Extasy HD.

Kanały premium za darmo

Poza nowymi kanałami Televio przygotowało jeszcze jedną niespodziankę dla subskrybentów usługi. W listopadzie użytkownicy uzyskają dostęp do dwóch kanałów premium za darmo. Widzowie będą mogli cieszyć się ofertą stacji FOX i FOX Comedy. Oba kanały będą dostępne przez cały miesiąc we wszystkich pakietach podstawowych.

FOX to kanał o tematyce rozrywkowej oferujący głośne produkcje amerykańskie, w tym znane filmy i popularne seriale, na przykład „The Walking Dead” i „Lucyfer”. Z kolei na FOX Comedy można znaleźć sporo dobrego humoru, na przykład za sprawą kultowych sitcomów, na przykład tytułu „Diabli nadali”, czy nagradzanych seriali animowanych dla dorosłych, takich jak „Simpsonowie” i „Family Guy”.

