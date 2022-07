Televio rusza ze sprzedażą własnego dekodera

Televio, platforma telewizji internetowej, rozpoczęła sprzedaż własnego dekodera. Zamawiając urządzenie Media Box Q otrzymamy w prezencie dwumiesięczny abonament telewizyjny.

Media Box Q to nowy dekoder oferowany przez platformę Televio, pozwalający przekształcić nawet najzwyklejszy telewizor w urządzenie typu Smart TV. Obsługa wielu formatów wideo umożliwia oglądanie filmów w jakości, których starsze odbiorniki nie były w stanie wcześniej odtwarzać. Urządzenie obsługuje nawet rozdzielczość 4K, którą uzupełnia dźwięk przestrzenny Dolby Atmos.

Prosta obsługa i mnóstwo portów

Dołączony do zestawu pilot jest łatwy w użyciu, więc każdy powinien sobie poradzić z jego obsługą. Komunikuje się on z dekoderem za pośrednictwem łącza Bluetooth, więc nie ma potrzeby precyzyjnego celowania w urządzenie. Został on wyposażony w funkcję Smart RCU, dzięki czemu można go używać nie tylko do sterowania samym odbiornikiem, ale też podstawowymi funkcjami telewizora.

Na pilocie, oprócz przycisków szybkiego dostępu do aplikacji, takich jak sklep Google Play, YouTube, Netflix czy Prime Video, znajdziemy także przycisk Asystenta Google. Pilota można również podłączyć do systemu smart home.

Media Box Q jest wyposażony w czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A55 z obsługą do 8 GB pamięci flash i 2 GB RAM-u. Parametry te powinny pozwolić na korzystanie z większości popularnych aplikacji. W zestawie otrzymujemy funkcję Google Chromecast oraz różne porty.

Oprócz wyjścia HDMI, dekoder jest wyposażony w gniazdo do karty pamięci microSD i 2 porty USB pozwalające podłączyć na przykład pendrive, klawiaturę lub dysk SSD o pojemności 1 TB. Urządzenie ma też optyczny port do transmisji dźwięku 7.1, Ethernet do podłączenia Internetu za pomocą kabla i gniazdo zasilania urządzenia. Całość dopełnia łączność bezprzewodowa Wi-Fi i Bluetooth, dzięki której możemy sparować na przykład kontroler do gier i grać w gry pobrane ze sklepu Google Play bezpośrednio na telewizorze.

Dostępność i cena

Dekoder jest dostępny do kupienia w sklepie internetowym Televio. Można go zamówić za 369 zł plus 16 zł za dostawę. W pudełku, poza samych urządzeniem, znajdziemy wszystkie niezbędne elementy wyposażenia, takie jak przewód HDMI, zasilacz, pilot zdalnego sterowania, baterie oraz instrukcja obsługi.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Televio

Źródło tekstu: Televio