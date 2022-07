Netflix ma tarapaty. Tak źle jeszcze nie było

Netflix ma coraz większy problem. Serwis nie był w tak złej sytuacji jeszcze nigdy. Wciąż traci użytkowników.

Netflix od początku swojego istnienia co kwartał zyskiwał użytkowników. Co trzy miesiące z serwisu korzystało więcej osób. Raz wzrosty były mniejsze, a raz większe, ale zawsze bilans wychodził na plus. Jednak to już przeszłość.

Netflix zalicza kolejną stratę

Po raz pierwszy Netflix stracił użytkowników w pierwszym kwartale 2022 roku. Wtedy to okazało się, że z serwisu korzysta o 200 tys. osób mniej niż pod koniec 2021 roku. Strata nie była duża, ale pierwszy raz bilans wyszedł na minus. Najnowsze dane sugerują, że mamy już do czynienia z trendem, bowiem w drugim kwartale 2022 roku Netflix znowu zaliczył stratę.

Tym razem ubytek w liczbie użytkowników jest jeszcze większy i wynosi aż 969 tys. osób. W sumie, w pierwszej połowie tego roku, Netflix ma prawie o 1,2 mln użytkowników mniej. Wobec ponad 200 mln na całym świecie może nie jest to wielka strata, ale odwrócenie trendu wzrostowego samo w sobie jest dla szefostwa firmy niepokojącym sygnałem.

Podejrzewam, że jeszcze gorzej będzie w momencie, w którym Netflix wprowadzi opłaty za współdzielenie konta, które obowiązują w kilku państwach Ameryki Południowej. Już teraz serwis jest jedną z najdroższych usług streamingowych, a użytkownicy coraz częściej narzekają na jakość oferowanych treści. Rozwiązaniem może być tańszy abonament z reklamami, ale wprowadzenie go to może być kwestia nawet kilku lat.

Dobra informacja jest taka, że Netflix generuje zyski, więc pod względem finansowym na stabilną sytuację. Przedstawiciele serwisu przewidują, że w trzecim kwartale tego roku zanotują już wzrost użytkowników.

