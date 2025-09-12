Telewizja i VoD

Jak raz odpalisz to już się nie oderwiesz. Tylko 6 odcinków

Szukasz serialu do obejrzenia w nadchodzący weekend? Prime Video ma coś dla ciebie. Ostatnio bibliotekę platformy zasilił serial "Ta dziewczyna".

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:13
0
Krytycy zgodnie twierdzą, że serial "Ta dziewczyna" to obowiązkowa pozycja do obejrzenia jesienią 2025 roku. Gwiazdorska obsada i wciągająca fabuła to główne, ale nie jedyne atuty, produkcji.

Serial, od którego będzie trudno się oderwać

Wszyscy, którzy uwielbiają sekrety, albo podobał im się serial "Syreny", będą w siódmym niebie. "Ta dziewczyna" to jedna z najważniejszych premier jeśli chodzi o seriale tego typu. Co ukrywa Cherry? Widzowie będą mogli zatracić się w fabule i próbować na własną rękę rozwikłać zagadkę. Współtwórczynią serialu jest ceniona aktorka Robin Wright. 

"Ta dziewczyna" - o czym jest serial?

To nic innego jak opowieść, która skupia się na losach Laury (w tej roli Robin Wright). I znów mamy do czynienia z bohaterką, która na pierwszy rzut oka ma dosłownie wszystko - świetnie rozwijającą się karierę i idealną rodzinę. Niestety, całe to z pozoru szczęśliwe życie zaczyna się rozpadać kiedy jej ukochany syn Daniel sprowadza do domu dziewczynę Cherry (Olivia Cooke znana z serialu "Ród Smoka"). Wszystko wskazuje na to, że Cherry skrywa w sobie jakąś tajemnicę. 

Serial oparty został na poczytnej powieści, autorstwa Michelle Frances. To produkcja oryginalna Prime Video. Premiera serialu miała miejsce 10 września 2025 roku na platformie. Prime Video wypuściło od razu wszystkie odcinki (jest ich sześć), co powoduje, że można cały serial obejrzeć naraz. 

Image
telepolis
