Jak raz odpalisz to już się nie oderwiesz. Tylko 6 odcinków

Krytycy zgodnie twierdzą, że serial "Ta dziewczyna" to obowiązkowa pozycja do obejrzenia jesienią 2025 roku. Gwiazdorska obsada i wciągająca fabuła to główne, ale nie jedyne atuty, produkcji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Serial, od którego będzie trudno się oderwać

Wszyscy, którzy uwielbiają sekrety, albo podobał im się serial "Syreny", będą w siódmym niebie. "Ta dziewczyna" to jedna z najważniejszych premier jeśli chodzi o seriale tego typu. Co ukrywa Cherry? Widzowie będą mogli zatracić się w fabule i próbować na własną rękę rozwikłać zagadkę. Współtwórczynią serialu jest ceniona aktorka Robin Wright.

"Ta dziewczyna" - o czym jest serial?

To nic innego jak opowieść, która skupia się na losach Laury (w tej roli Robin Wright). I znów mamy do czynienia z bohaterką, która na pierwszy rzut oka ma dosłownie wszystko - świetnie rozwijającą się karierę i idealną rodzinę. Niestety, całe to z pozoru szczęśliwe życie zaczyna się rozpadać kiedy jej ukochany syn Daniel sprowadza do domu dziewczynę Cherry (Olivia Cooke znana z serialu "Ród Smoka"). Wszystko wskazuje na to, że Cherry skrywa w sobie jakąś tajemnicę.