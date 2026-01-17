Telewizja i VoD

Sony i Netflix łączą siły. Ta umowa na 7 miliardów dol. mocno namiesza

Netflix poważnie wzbogaca swoją bibliotekę. Firma VOD podpisała bardzo lukratywną umowę z Sony Pictures, dzięki czemu zobaczymy dużo filmów i seriali ze stajni Sony.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 15:30
Największa umowa licencyjna w historii Netflixa

Siedem miliardów dolarów warta jest umowa, którą podpisały między sobą Sony Pictures i Netflix. Na jej mocy na popularnej platformie streamingowej pojawią się na stałe takie marki filmowe, jak Spider-Man, Pogromcy Duchów, Jumanji, Venom, Hotel Transylwania, Bad Boys, Karate Kid, Smurfy i Faceci w Czerni. Gigant streamingowy z USA nie tylko będzie mógł umieszczać nowe filmy Sony po ich premierach kinowych, ale także otrzyma prawa do wcześniejszych produkcji, w tym seriali oraz animacji. Netflix od teraz będzie pierwszą platformą, na której zobaczymy te pozycje, zanim trafią gdziekolwiek indziej na VOD.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wiele z tych tytułów było już dostępnych wcześniej na amerykańskim Netflixie, ale na mocy nowego kontraktu dostęp do nich uzyskają użytkownicy na całym świecie. Co więcej, skróci się okres oczekiwania na nowe produkcje Sony — wcześniej wynosił nawet do 120 dni, teraz będzie znacznie krótszy i bardziej ujednolicony globalnie.

Jednymi z pierwszych nowych produkcji od Sony, które trafią na Netflixa, będą The Legend of Zelda, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, nowy film Sama Mendesa o Beatlesach i wiele innych.

Proces wdrażania tego kontraktu potrwa kilka lat, ponieważ prawa do emitowania danych tytułów wygasają na świecie w różnych terminach. Większość pozycji Sony będzie globalnie dostępna od 2029 roku, a cały proces zakończy się w 2032 r.

netflix seriale VoD filmy Sony Pictures
Zródła zdjęć: Tama2u / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Deadline, flatpanelshd