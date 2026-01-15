To on zagra Kratosa w serialu God of War. Dobry wybór?

Informacja pojawiła się na oficjalnym profilu Prime Video na X, więc nie jest to żadna plotka. Wiemy, kto zagra Kratosa, czyli najważniejszą rolę w serialu God of War. Wybór wydaje się sensowny.

Serial God of War

W Kratosa wcieli się Ryan Hurst, który ma na swoim koncie role między innymi w takich filmach i serialach jak: The Walking Dead, Synowie Anarchii, Szeregowiec Ryan oraz Tytani. Ciekawostką jest fakt, że Hurst podkładał głos pod Thora w grze God of War: Ragnarok.

Co jeszcze wiemy o serialu? Showrunnerem serialu Ronald D. Moore, który pracował między innymi przy For All Mankind, Battlestar Galactica czy Outlanderze. Reżyserem kilku pierwszych odcinków będzie Frederick E.O. Toye, który ma solidne portfolio w postaci The Boys, serialu Fallout czy też Shoguna.