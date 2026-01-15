To on zagra Kratosa w serialu God of War. Dobry wybór?
Amazon ujawnił, kto zagra Kratosa w serialu God of War, który powstaje na potrzeby platformy Prime Video. Co ciekawe, udzielał on głosu jednej z postaci w grze.
Informacja pojawiła się na oficjalnym profilu Prime Video na X, więc nie jest to żadna plotka. Wiemy, kto zagra Kratosa, czyli najważniejszą rolę w serialu God of War. Wybór wydaje się sensowny.
Serial God of War
W Kratosa wcieli się Ryan Hurst, który ma na swoim koncie role między innymi w takich filmach i serialach jak: The Walking Dead, Synowie Anarchii, Szeregowiec Ryan oraz Tytani. Ciekawostką jest fakt, że Hurst podkładał głos pod Thora w grze God of War: Ragnarok.
Co jeszcze wiemy o serialu? Showrunnerem serialu Ronald D. Moore, który pracował między innymi przy For All Mankind, Battlestar Galactica czy Outlanderze. Reżyserem kilku pierwszych odcinków będzie Frederick E.O. Toye, który ma solidne portfolio w postaci The Boys, serialu Fallout czy też Shoguna.
Nieoficjalnie mówi się, że zdjęcia do serialu ruszą już w marcu 2026 roku, więc wkrótce powinniśmy poznać więcej szczegółów, w tym dalszą obsadę. Wiadomo, że Amazon chce zekranizować nordycką część historii Kratosa, więc też Atreusa.