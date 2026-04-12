Fani Metal Gear Solid mogą się cieszyć. Powstanie film

Informacje na temat ekranizacji gier Metal Gear Solid nie są nowe. Jednak projekt borykał się z kilkoma problemami, które prawdopodobnie udało się rozwiązać. Wiemy już, kto stworzy film dla Sony Pictures.

Film Metal Gear Solid

Sony Pictures dogadało się z dwoma reżyserami, którzy mają stworzyć film Metal Gear Solid. To Zach Lipovsky i Adam B. Stein, którzy mają na swoim koncie między innymi najnowszą część serii Oszukać Przeznaczenie. Jednak umowa wykracza daleko poza ekranizację przygód Solid Snake'a.

Zach Lipovsky i Adam B. Stein tworzą nową firmę produkcyjną, która będzie współpracować z Sony Pictures. Oprócz filmu Metal Gear Solid mają też stworzyć animowanym film Venom, a także zaadaptować oryginalny scenariusz filmy sci-fi o tytule The Earthling.

W projekt nadal mają być zaangażowani Avi i Ari Arad, którzy w swoim portfolio mają między innymi Venoma oraz Iron Mana. Natomiast nie wiadomo, czy w Solid Snake'a wcieli się Oscar Isaac, który został ogłoszonym odtwórcą głównej roli jeszcze w 2020 roku. Aktor kilkukrotnie wyrażał taką chęć i mówił o ogromnym potencjale historii.