Polsat Box Go „PARKuje” z nową serią o polskich parkach narodowych

Telewizja i VoD

Już jutro, 24 maja 2025 roku, w Europejski Dzień Parków Narodowych, na platformie Polsat Box Go zadebiutuje wyjątkowa seria dokumentalna – „PARKujemy”. To cykl 23 filmów edukacyjnych, które zabiorą widzów w fascynującą podróż po wszystkich polskich parkach narodowych, przybliżając ich niezwykłe piękno, ekologię i unikalne skarby. Program poprowadzą Elżbieta Sawerska i Kinga Wasilewska, zapraszając do odkrywania cudów rodzimej przyrody.